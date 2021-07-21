快訊／2032奧運主辦城市出爐　澳洲布里斯本拿下

▲ IOC主席巴赫（Thomas Bach）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際奧林匹克委員會（IOC）今（21）日投票決定，2032年夏季奧林匹克運動會將在澳洲昆士蘭州首府布里斯本舉行。這也讓澳洲成為3度舉辦奧運的國家，包括1956年墨爾本、2000年雪梨，接下來將由布里斯本扛起2032年夏季奧運會。

IOC在台灣時間21日下午4時10分於日本東京投票，昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）與澳洲代表團此前向IOC成員進行最後簡報，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也於坎培拉透過視訊表示，「我們知道如何在澳洲舉辦一場成功的奧運。」

布里斯本此次不需與其他城市競爭，僅需經過IOC批准即取得主辦權。此前有多個城市及國家都曾公開表態有興趣主辦2032年奧運，包括印尼、布達佩斯、中國、卡達杜哈和德國的魯爾區（Ruhr），但IOC委員會2月指定布里斯本為首選，IOC執委會6月也為其背書，使布里斯本被指勝券在握。

另一方面，今年東京奧運結束後，2024年奧運將在法國巴黎舉行，2028年則在美國洛杉磯。