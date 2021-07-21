傳三星李在鎔可望8月中出獄？「特赦、假釋」2途徑可能性曝光

▲外傳三星電子副會長李在鎔有望於8月15日光復節獲得特赦、或是假釋出獄。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓三星電子副會長李在鎔因涉「閨蜜門」，今年1月遭首爾高院判處2年半徒刑，送往首爾看守所羈押。就有法律界消息人士指出，首爾看守所已將李在鎔納入光復節（8月15日）假釋出獄對象名單，已向法務部呈報。對此，南韓青瓦台在答覆時語帶保留，表示李在鎔的假釋須依法務部承旭與標準進行。

根據韓媒《News1》報導，韓媒《Edaily》引述法律界消息人士的說法指出，全國矯正機構正在編輯光復節收波特赦與假釋名單，其中首爾看守所已決定將李在鎔納入名單內，並向法務部呈報。

就連執政黨共同民主黨的黨魁宋永吉（송영길）日前在造訪位於京畿道華城市的三星電子華城園區時都表示，「只要到8月，李在鎔副會長就以服滿刑期的60%，原則上可以被納入假釋名單內，且不會涉及特權風波。目前正在考量到半導體產業的要求，以及全國民眾的感受。」

對此，南韓青瓦台核心高層人士在接受書面答訪時表示，「李在鎔特赦或假釋與否，將由法務部的標準與程序來決定。」

《韓聯社》指出，南韓除了有總統手握特赦大權，刑法上規定只要服滿刑期的3分之1，便可納入假釋對象名單，過去只要服滿刑期80%便可獲准假釋，然而法務部今年7月起將標準調降至服滿60%，使李在鎔可以被納入假釋審查對象名單。

不過南韓法務部卻表示，目前恐怕還難以公布李在鎔是否被列入假釋預備審查對象名單內。相關人士解釋，「由於是否納入假釋對象名單屬於私人資訊，因此難以確認、公開。」

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