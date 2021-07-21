大災後恐爆大疫！西歐洪災增至200死　5大重點防「水患後傳染病」

▲ 德國發生百年來最嚴重洪災。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西歐連日暴雨引發致命洪災，截至20日已有200人喪命。保住性命的災民失去家園、財產，如今還得面對惡劣衛生條件，由於排水系統受損，只能等待洪水被抽走。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）警告，受災地區可能面臨傳染病威脅。

根據《布魯塞爾時報》，ECDC正對比利時、荷蘭、德國及盧森堡受災地區進行傳染病風險評估，提醒民眾注意大腸桿菌、諾羅病毒、輪狀病毒、隱孢子蟲症、賈第鞭毛蟲症、曲狀桿菌、不同類型的腸道沙門氏菌、志賀桿菌病及A型肝炎，其他如鉤端螺旋體病、破傷風也可能更頻繁發生。且不僅災民面臨傳染病風險，救災人員也受到威脅，包括以個人方式提供援助的民眾。

為降低水媒感染（Waterborne Infection）風險，ECDC提供以下5項建議：

●只喝乾淨、安全的水，只吃不曾接觸洪水或洪水表面的食物。

●不使用洪水或與洪水接觸過的水來保持個人衛生，例如洗臉或刷牙。

●不使用洪水洗碗、清洗蔬果、烹飪或準備嬰兒食品。

●針對自來水是否可安全飲用，應遵循有關部門建議。

●當有疑慮時，丟棄所有可能接觸過洪水的食物或水。

除洪水以外，災民密集的庇護所也存在風險，可能增加腸胃道、呼吸系統疾病及新冠病毒傳播。ECDC提醒，志工等人員進入庇護所時應全程佩戴口罩，保持手部及呼吸衛生。此外，應注意疫苗可預防之疾病風險，如破傷風或A型肝炎，所有未接種最新疫苗者應注射加強劑，並為老年人及其他高風險群注射新冠疫苗，以及麻疹疫苗。

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