曾和確診者接觸！女沒隔離回家趴趴走　染Delta病毒親友挫在等

▲墨爾本市為了抑制疫情，16起開始實施封城措施。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎持續肆虐全球，澳洲一名20歲女子在墨爾本酒吧玩樂後，前往昆士蘭度假時被告知曾與確診者接觸，應該要乖乖在家自主隔離的她，卻到處趴趴走後來還飛回老家，現在被確診感染Delta病毒，目前當局正在等待相關親友的病毒檢驗結果。

澳洲7 Knews報導，這名20歲女子本月10日曾前往墨爾本的Young and Jackson Hotel酒吧，13日她與朋友前往陽光海岸度假，2天被通知酒吧曾有確診者出沒，她接受病毒檢測結果為陰性，應該要自主隔離持續觀察的她，卻反而與朋友到處趴趴走，後來又搭機飛到凱恩斯，搭車返回位於馬雷巴(Mareeba)的家，19日再次檢測確診。

消息曝光後，女子的自私行為引發當地民眾不滿。首席衛生官珍妮特(Jeannette Young)表示，由於擔心女子可能成為破口造成社區感染，昆士蘭州宣布將從周四起關閉與南澳州的邊境，女子的密切接觸者目前皆已被匡列並接受檢測，要等到結果出爐才能判斷病毒是否已傳染至社區。