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研究：嬌生疫苗「抗Delta病毒」不夠力　最好加打輝瑞或莫德納

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲美國一份最新研究指出，嬌生疫苗對抗Delta病毒、Lambda病毒的效力減弱。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國一份最新研究指出，嬌生疫苗對抗Delta病毒與Lambda病毒的防護效果可能減弱許多，接種者或許需要追加注射第2劑，而且最好是輝瑞/BNT、莫德納2款mRNA疫苗。儘管如此，美國聯邦公衛官員目前仍不建議施打第2劑嬌生。

領導研究的紐約大學（NYU）病毒學家蘭道（Nathaniel Landau）強調，團隊並非呼籲人們不該注射嬌生疫苗，「而是希望未來加打另一劑嬌生，或者另一劑輝瑞、莫德納」。一些專家表示，這與他們預期的結果相符，因為所有疫苗似乎都是注射2劑更有效。

《紐約時報》報導，此研究結果來自實驗室裡的血液樣本，因此可能無法反映疫苗在現實世界中的表現；儘管論文已於20日公布，但尚未經過同儕審核，也還沒發表在科學期刊。

嬌生本月稍早發表一項較小規模的研究指出，即使接種8個月後，嬌生單劑疫苗仍能有效抵抗變種病毒。但是，AZ疫苗與嬌生擁有相似結構，卻被先前研究指出，對抗Delta病毒有症狀病例的防護力僅剩33%。

嬌生發言人庫瑪爾（Seema Kumar）表示，這份新研究所使用的數據「無法完全說明免疫保護的本質」，重申嬌生疫苗對於Delta病毒的防護力。

嬌生稱其疫苗「有效防Delta變種」　至少維持8個月！歐盟建議打2劑

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