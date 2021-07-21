東奧「落跑烏干達選手」想在日申請難民　大使館：最快今天送回國

▲ 塞奇特列科15日曾在IG上傳自拍照。（圖／翻攝自Instagram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東京奧運邁入倒數，上月隨代表團抵達日本的20歲烏干達舉重選手塞奇特列科（Julius Ssekitoleko）16日離開大阪的飯店後失蹤，20日在三重縣被警方尋獲。他多次表達想在日本申請難民身分的意願，但烏干達大使館表示，將安排他返國。

根據《日本放送協會》（NHK），塞奇特列科消失整整4天，20日在三重縣四日市尋獲，21日凌晨在警方護送下前往烏干達大使館所在的東京澀谷區，目前人在澀谷警察署，審訊過程中多次表達希望申請庇護。

烏干達大使館稍早發表聲明指出，最快今（21）日就會送他回國，正與日本有關當局協調此事，至於在日本逃避責任及逃離宿舍的問題，將在他返國後妥善處理。烏干達奧委會（UOC）秘書長阿伊科魯（Beatrice Ayikoru）20日也表示，已經掌握塞奇特列科的位置，將與烏干達駐日使館合作，安排他搭機平安返國。

▲ 烏干達選手團上月飛抵成田機場 。（圖／路透）

綜合日媒報導，東奧烏干達代表團6月19日抵日，當時塞奇特列科參賽資格尚未確定。直到本月5日，國際舉重總會告知他無法參賽，UOC原安排他20日返國，未料他16日離開位於大阪府泉佐野市的集訓地點後失聯，飯店房間內留下一張寫有「烏干達的生活太苦，我想留在日本為老婆、兒子打拚」的紙條。

大阪府警察本部20日下午3時左右於三重縣四日市發現塞奇特列科的行蹤。他16日自離飯店最近的車站出發，經新大阪車站乘新幹線前往名古屋，接著前往岐阜縣，在三重縣購買車票時被警方找到。當時他身上攜帶手機，護照則由烏干達代表團保管。

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