南韓駐外軍艦感染擴大！清海部隊「270人染疫」...確診率逼近9成

▲2架載著清海部隊第34梯隊301人的空中加油運輸機，20日抵達城南首爾機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓派遣至非洲亞丁灣執行掃蕩索馬利亞海盜、護衛船艦任務的「清海部隊」，其搭乘文武大王號驅逐艦的第34梯隊驚傳群聚感染，日前2架空中加油運輸機已將全員301人載返回國，在最新的PCR核酸篩檢中，最終累積270人確診，占全隊比率逼近9成，其餘篩檢陰性的31名隊員已送往海軍設施隔離。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部今（21）日表示，在返國後施行的PCR核酸篩檢中，有266人確診新冠肺炎，而獲通報需再次接受篩檢的12名隊員中，有4人確診，合計共為270人確診，占全隊員比率為89.7%。抵達首爾機場後，包含3名重症患者的14名隊員被送往國軍首都醫院、國軍大田醫院，其餘287人則送往國防語學院、民營醫療機構等隔離。

而篩檢呈現陰性的31名隊員隔天被送往慶尚南道鎮海海軍基地，進行為期14天的隔離。

▼重症患者下機時，緊急移送至負壓醫療隔離設備。（圖／達志影像）

▲篩檢報告呈現陰性的31人將送往慶尚南道鎮海海軍設施接受14天的隔離。（圖／達志影像）

清海部隊為南韓一支駐屯海外的部隊，平時與總部位於巴林的聯合海軍司令部（CFM）合作，攜手防堵海盜與恐怖攻擊，並護衛通過非洲亞丁灣的南韓船隻，掃蕩索馬利亞海盜，雖是在聯合國安理會的決議下派出的部隊，但南韓聯合參謀本部對清海部隊擁有作戰指揮權，即便艦艇空間狹窄、密度高、難以通風才造成疫情迅速擴散，卻還是難逃究責。

報導指出，清海部隊早從7月2日起就有1名隊員出現疑似感冒症狀，5日時增為18人，到9日更暴增至78人，10日為止累計91人，11日增加至105人，然而南韓聯合參謀本部直到10日為止仍無法掌握疑似感冒者的確切人數，直到12日清海部隊交出文件報告，才能掌握較完整的疫情始末，等到疫情一發不可收拾時，國防部長徐旭才收到報告。

▲文武大王級驅逐艦。（圖／達志影像）

另外，清海部隊第34梯隊今年2月出海前根本沒有接種過疫苗，5個多月以來也沒建立起相關的疫苗接種計畫，即便南韓派遣軍艦前往索馬利亞海域是因為美國的強烈要求，但在駐韓美軍於去年12月開始接種疫苗時，南韓聯合參謀本部並未向美方提出關於清海部隊的疫苗接種協助請求，也因此飽受批評。

►南韓駐非軍艦爆247人確診！軍機運送「全員歸國」...國防部長致歉

台灣速食麵四大天王！味丹味味A排骨雞麵（12入／箱）特價249元

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast