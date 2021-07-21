「大腳怪」抱孩渡河！他闖森林驚見神秘身影　5秒目擊片瘋傳

記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根州網友艾迪（Eddie V）宣稱，他的表兄最近在卡斯河（Cass River）目睹傳說中的「大腳怪」（Bigfoot），此生物全身呈現棕色，外型很像猿類，似乎正把孩子抱在懷裡渡河，雖然影片僅有5秒鐘，卻在網路上瘋傳。洛磯山脈大腳怪組織的研究員凱爾（Kyle Shaw）坦言，這段畫面令人難以置信。

艾迪表示，他的表兄弟當時正在卡斯河划皮艇，卻突然看見一個神祕的身影，「我不確定這是什麼，但已經寄給一些人看。有些人說那是大腳怪帶著小寶寶，也有人說那是大腳怪叼著一隻鹿」。

凱爾（Kyle Shaw）指出，影片顯然是用手機拍攝，解析度為880×656，攝影品質不好，因此很難判斷究竟是不是大腳怪；但可以確定，此生物確實在河裡移動，划水時產生波紋，也在水面上出現影子。

▲美國密西根州網友宣稱拍到大腳怪。（圖／翻攝自YouTube／Rocky Mountain Sasquatch Organization）

凱爾認為，艾迪提及的「小寶寶」實際上應該是個年紀不小的孩子，頭部朝後，趴在父親或母親的左肩，軀幹、腿部和腳的形狀清晰可見。

網友們熱烈討論，影片中的巨大身影究竟是不是大腳怪。一些人指出，許多民眾都會來卡斯河沿岸狩獵和釣魚，所以這可能「只是一個頭戴蚊帳、身穿涉水褲（waders）的男人經過而已」；也有人質疑，如果一切都是真的，為何目擊者沒有繼續錄影，蒐集更多證據。

美國的大腳怪目擊通報並不少見，過去50年裡已累計1萬多起，而且範圍遍布各州。密西根州不是第一次出現通報，奧克拉荷馬州今年甚至提出「大腳怪狩獵季節」法案，意圖振興觀光旅遊業。

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