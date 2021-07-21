日皇德仁將發表東奧開幕宣言　考量疫情擬避用祝賀措辭

▲德仁擔任日本東京奧運及帕運名譽總裁，將在23日於東奧主場館國立競技場舉辦的東奧開幕式上發表開幕宣言。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社
日皇德仁7月23日將出席東京奧運開幕式，宣布東奧開幕。日媒報導，考量目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，德仁的開幕宣言擬將避免使用祝賀的措辭。
日本共同社報導，德仁擔任日本東京奧運及帕運名譽總裁，將在23日於東奧主場館國立競技場舉辦的東奧開幕式上發表開幕宣言。
過去昭和天皇在1964年東京奧運的開幕宣言曾使用「祝賀」一詞，但這次奧運面臨COVID-19疫情急速惡化，對於舉辦奧運意見分歧，象徵著國民統合的天皇，在開幕宣言用詞上罕見地必須加以斟酌。
昭和天皇1964年東京奧運的開幕宣言為：「祝賀第18屆現代奧林匹克運動會，在此宣布東京奧運會開幕。」
報導指出，這次東京奧運開幕宣言原本打算採用同樣的措辭，但日本政府與東京奧運暨帕運組織委員會正在討論，在疫情下應極力避免使用帶有慶祝意涵的詞彙。
奧林匹克憲章規定，由主辦國的國家元首宣布奧運開幕，並有提供範例文；憲章也規定開幕式流程與細節應事前提報國際奧會核准。
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