全澳洲半數人口封城中　Delta病毒強襲！雪梨、墨爾本解封現變數

▲澳洲2大城市雪梨、墨爾本何時能夠解封，仍存在變數。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲多地爆發Delta疫情，迄今已有3大州處於封鎖防疫狀態，範圍涵蓋雪梨、墨爾本等大城，全境超過1300萬人口，也就是全澳洲半數以上人口受限於封城措施。

綜合BBC、路透等外媒報導，新南威爾斯州部分地區封城已進入第4週，維多利亞州及其首府墨爾本（Melbourne）延長外出禁令，而人口約170萬的南澳州則在20日下達封城防疫，為期1週。

儘管政府下達嚴格防疫措施，但新南威爾斯州21日仍新增110例確診，比20日78例高出許多，放眼雪梨地區，有越來越多確診者之間互無關聯，儘管過去這幾天染疫數下降，恐怕讓原定30日解封計畫出現變數。至於維多利亞州，21日新增22例，高於20日的9起，創下該州本月爆發疫情以來的最大增長。

澳洲2大城市雪梨、墨爾本何時能夠解封，仍存在變數。儘管澳洲與其他國家相比，因採取邊境管制、緊急封鎖防堵疫情擴散，染疫病歿者人數至今未破千，截至目前累計3.2萬人染疫、915人病逝，但因Delta病毒強勢來襲，也揭露出當地疫苗接種率低下的困境。

依據統計，澳洲完全接種的人口數僅占11%，疫苗施打進度緩慢，使得澳洲政府民調下滑至一年來新低。澳洲目前主要施打AZ疫苗，但由於該疫苗存在血栓風險，當局只建議60歲以上高齡族群接種，而輝瑞疫苗數量則是供應有限，現階段只開放給40歲以上的人施打。

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