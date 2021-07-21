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20％美國人認為疫苗中有「微型晶片」拒打！　多半都是川普支持者

▲▼馬來西亞一名33歲男子接種AZ疫苗後，隔天突然昏倒猝死。（圖／路透社）

▲美國仍有20％的民眾認為，政府正透過疫苗將微型晶片放入民眾體內。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國過去3週新冠肺炎確診數增加了2倍，而接種率倒數的4個州就佔了其中40％。根據一項最新調查顯示，美國仍有20％的民眾認為，政府正透過疫苗將微型晶片放入民眾體內，方便未來可用來監視並控制，所以不願意施打疫苗。

根據經濟學人（Economist）與民調機構輿觀（YouGov）針對1500名美國人調查發現，有20％的人相信疫苗陰謀論。對於「政府正透過疫苗將微型晶片放入民眾體內，未來可控制、監視數億人口」的說法，有5％的人認為絕對正確，15％的人認為可能正確，僅有46％的人說這是錯誤的。

調查顯示，低收入、未受過大學教育的白人和拉丁裔受訪者，最普遍相信這種陰謀論說法；從細節來看，在2020年大選中投票給前總統川普的選民中，約有29％的人支持此說法，而拜登的支持者只有8％認為可能正確，0％認為絕對正確。

目前美國有56％的民眾施打過至少1劑疫苗，48.7％的人已經完全接種，但過去3週的新冠肺炎確診數仍增加了2倍，而接種率倒數的4個州就佔了其中40％，儘管和過去的疫情高峰相比，已經緩和許多，但拜登（Joe Biden ）仍公開指責疫苗陰謀論就是讓接種率停滯不前的原因，「我們唯一遇到的流行病就是未接種疫苗的人群。」

白宮承認，過去一年以來網路上充斥各種關於疫苗的假消息，近來更將散布假消息的兇手指向社群平台。公共衛生局局長莫西（Vivek Murthy）怒批，假消息在社交平台傳播，危害美國公共健康，「他們（社交媒體公司）就是在殺人。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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