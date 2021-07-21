日本疫苗護照上路！最早今日公開30通用國　美中恐不在名單原因曝

▲日本即將推出的疫苗護照預計將被超過30國承認。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Alterirnative）

記者葉睿涵／編譯

為了方便國民前往海外旅遊，日本政府打算在近期向已接種新冠疫苗的國民發出「疫苗護照」。消息人士透露，目前預計將有超過30個國家承認疫苗護照，但與日本有較多商務往來的美、中2國，似乎尚未接受該疫苗護照。

據共同社報導，知情人士20日透露，為了方便已接種新冠疫苗的國民出國旅遊，日本政府打算在近期推出「疫苗護照」，目前預計有超過30個國家承認此護照，不過與日本有眾多商務往來的美、中2國卻似乎未與日本達成共識，外務省最快將在21日公佈確切名單。

▲已接種疫苗的人士只要在出國時出示疫苗護照，就可以被豁免或減短隔離期。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

已接種疫苗的人士出國後，只要在入境和住宿時出示疫苗護照，就可以被豁免或減短入境後的隔離期；符合資格的民眾可以在26日起前往市區町村的辦公室處理申請手續，一切的手續費將由國家承擔。

報導稱，外務省正與世界各國展開協商，讓更多的國家承認疫苗護照，據悉目前有數國已簽署書面協議，歐洲、中東和東南亞也有不少國家對疫苗護照的態度相當積極，日本政府也打算未來再進一步增加承認疫苗護照的國家數量。

而與日本經濟關係較深的美國，由於境內各州對疫苗護照的運用情況不同，因此難以在短時間內達成協議。另外，由於日本至今尚未批准國民施打中國疫苗，因此中國也預計不會接受日本的疫苗護照。目前日本商界對於疫苗護照的呼聲很高，因為一旦疫苗護照普及，商務人士在國際間往來的限制將會大幅降低。

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