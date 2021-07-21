CNN：鄭州暴雨可能和「烟花+查帕卡」雙颱有關　大雨恐下至22日

▲鄭州3天內降下1年份的大雨。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

中國湖南省鄭州24小時內降下624.1毫米的破紀錄暴雨，造成當地嚴重災情，洪水直接灌進地鐵造成至少12人死亡。而今年第6號颱風烟花（In-Fa）在太平洋西北部逐漸加強，颱風查帕卡（Cempaka）也在20日晚間在廣東省登陸，CNN就指出，鄭州的大雨可能跟雙颱有關係。

根據CNN報導，鄭州過去三天的降雨量相當於去年的總降雨量，打破了60年以來的紀錄；該市平均年降雨量為640.8毫米，但從17日晚間8時至20日晚間8時共降下671.1毫米的雨量。CNN也提到，儘管烟花和查帕卡距離鄭州有數百公里遠，但不排除此種極端降雨和雙颱有關。

中國氣象社團「中國氣象愛好者」微博也指出，今年副熱帶高壓偏北，從中國東南沿海到華北平原都是吹飽含太平洋水氣的東南風，因此在烟花颱風持續增強的狀況下，加速東南急流，從太平洋源源不斷地輸送水氣，進入華北內陸，導致降下極端暴雨，預計鄭州雨勢會持續至22日。

根據最新的天氣預報，河南境內的強降雨還要持續一天半的時間，之後會逐漸減弱、停止。截至21日凌晨，暴雨已造成鄭州市區12人死亡、5人受傷，約10萬人被緊急轉移避難。

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