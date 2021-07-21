美日韓副外長會談！重申維持「台海和平」：反對改變釣魚台現狀

▲美日韓3國外交次長在東京召開會談。由左至右依序為南韓崔鍾建、日本森健良、美國謝爾曼。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美日韓3國外交當局次長今（21）日上午在日本東京外務省飯倉公館，舉行睽違4年的會談。3國副外長強調維持台灣海峽和平的重要性，並在反對任何試圖改變沖繩群島與釣魚台（日本稱尖閣諸島）現況的舉動上達成共識。

根據日媒《共同社》、韓媒《韓聯社》報導，此次會談是因應美國副國務卿溫迪•謝爾曼（Wendy Sherman）進行東亞巡訪下，由美國主動提出邀請下而召開，日本派出外務事務次官森健良、南韓則派出外交部第1次長崔鍾建（최종건）。

美國總統拜登曾抨擊中國的專制主義，對此美日韓3國副外長皆在遏止中國專制主義行動上達成共識，決定攜手合作。謝爾曼在會後的聯合記者會上重申，一旦發現有任何破壞國際所規範的秩序時，將會採取共同行動對抗。

另外，美日韓3國還針對北韓（朝鮮）核武問題與東北亞情勢、氣候變遷、國際公共衛生等重要課題進行意見交換，表示3方願意在前述議題上攜手合作。據悉，謝爾曼在結束訪日行程後，將會轉飛南韓，預定23日在首爾召開美韓外交次長戰略對話會談。

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