東奧倒數「爆79人確診」！捷克代表隊教練遭球員感染　奧委會：很安全

▲東京奧運將於23日開幕，但如今卻傳出已累計79名奧運相關人士確診。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

東京奧運距離開幕僅剩2天，雖然國際奧委會19日在東京召開會議時表示，目前確診數「比預期還低」，然而從7月1日至今的奧運相關人士確診案已達到79例，儘管與涉及的運動選手、工作人員數量相比，感染總數極小，但日漸攀升的數據讓國內外民眾加深對舉辦東奧的恐懼。

根據日媒《NHK》、《TBS》報導，東京奧運暨帕運組織委員會今（21）日通報新增8名確診者，奧運相關確診目前已累計79例，其中新增的8名確診者中，有2人來自國外，其中一名是入住選手村的捷克沙灘排球隊教練，而另一名確診者的則是運動選手，不過當局尚未公開其國籍、性別、參賽項目等。

報導指出，該名入駐東京都中央區晴海選手村的捷克籍沙灘排球隊教練，被證實已染上新冠病毒，而捷克沙灘排球國家代表隊先前還有1名男性選手確診，目前當局已匡列2人周遭的12名密切接觸者。

另外，《彭博社》在20日的報導中表示，東京奧運主辦方所公佈的71起與奧運有關的確診案例中，高達31人是與東奧有關的國際旅客，未來預計前往日本參加東奧或工作的旅客恐多達數萬人。

儘管國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）上周聲稱，抵達日本奧運村的85%人將接種疫苗，且幾乎所有國際奧委會成員與工作人員也會安排接種，但日本民眾卻對政府不顧反對強辦奧運的心態感到費解，質疑東京奧運根本「不安全」。

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