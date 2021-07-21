婚禮不請花童「改聘鬍子男」　賓客全賺到！千萬人狂喊：拜託請我

記者陳宛貞／綜合外電報導

傳統西方婚禮儀式包括新娘複雜的進場過程，身旁有可愛的花童向她拋撒花瓣，賓客則靜靜觀看。美國一對新人卻打破傳統，婚禮上不見花童，而是出現一名留著鬍子的高大男子，令賓客相當困惑，沒想到他下秒開始向賓客狂撒鈔票，現場氣氛頓時歡樂起來。

《鏡報》20日報導，美國一對特別的夫婦決定拋棄婚禮習俗，以嘻哈歌曲代替古典樂，並安排一名「有錢人」取代花童走紅毯。拉斯維加斯一名婚禮策畫師珍妮在TikTok分享這段影片並寫下，「有了有錢人，誰還需要花童呢！」頓時在網路上引起熱議。

畫面中可見，一名蓄鬍男子身穿黑色西裝，帶著自信的表情，在眾多賓客疑惑的眼光之中走上紅毯，接著雙手伸進兩邊口袋，抓出大把鈔票就向兩旁撒，更一度直接將鈔票交到賓客手中，讓他們瞬間露出驚喜的笑容，有些舉起手機錄影，有些不忘彎下身來撿起地上的鈔票，背景音樂則是嘻哈團體Travis Porter的Make It Rain（下雨吧）。

這段影片在TikTok上迅速走紅，至今累計超過1300萬次觀看及250萬讚。珍妮事後也出面回應，影片中使用的全是真鈔。網友紛紛留言表示，「賓客居然還能保持冷靜」、「如果我在現場，帳單早就都繳完了」、「拜託請我，我會坐在走道那一側的」、「其實這應該比撒鮮花還省」。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast