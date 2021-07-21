拒穿「比基尼小褲」出賽！挪威女球隊這樣穿挨罰　服裝規定超暴露

▲挪威女子沙灘手球隊穿短褲比賽被罰。（圖／翻攝Twitter@amalieskram）

記者吳美依／綜合外電報導

挪威女子沙灘手球隊18日迎戰西班牙，爭奪歐洲盃銅牌，卻因沒有穿比基尼泳褲，而是選擇穿短褲出賽，被指為「服裝不宜」，處以全隊1500歐元（新台幣約5萬元）的罰款。儘管如此，挪威手球協會（NHF）與該隊教練安德森（Eskil Berg Andreassen）都力挺選手爭取服裝自由。

CNN等外媒報導，歐洲手球聯合會（EHF）於19日宣布，挪威女子隊的比賽服裝，不符合國際手球總會（IHF）在「沙灘手球比賽規則」中的制服規定，所以做此懲處。

根據國際手球總會規定，男性運動員必須穿著不過度寬鬆、膝上10公分的短褲，女性運動員必須穿著貼身、「向上剪裁至大腿上方」，且側邊寬度最大10公分的比基尼泳褲。

▲國際手球總會規定，女性運動員應穿比基尼泳褲比賽。（圖／翻攝Twitter@LadyThal1a）



教練安德森表示，挪威隊希望女性運動員能夠選擇自己想要穿什麼，並且已經為此抗爭好幾年，所以早就知道會被罰款。他指出，對於許多女性運動員來說，穿比基尼泳褲是一件困難的事，甚至可能因此卻步，「離開並且選擇另一種運動」。

安德森認為，運動員應該能夠穿著遮蓋身體大部分面積的服裝，體壇也應該「思考如何讓更多阿拉伯女孩參與這些類型的運動」，而且不只是沙灘手球，足球等其他運動也值得參考。

Today in misogyny in sports:



The Norwegian women's handball team wanted to protest the rule saying women *must* wear bikini bottoms in beach handball.



The organizers of #BeachEuro2021 say they will be disqualified if they do.



What they wear today vs. what they want to wear: pic.twitter.com/sPLiW39Zn3 — Maren Hald Bjørgum (@mbjorgum) July 13, 2021

挪威手球協會（NHF）20日在推特發文表達支持，「我們對於這些女孩感到驕傲，她們在歐洲盃期間大聲說出『真的夠了』。我們將繼續一起奮鬥，挑戰服裝規定，讓球員們能夠穿著自己覺得舒適的服裝參賽」。

國際手球協會、歐洲手球協會則發布聯合聲明回應，他們致力於推廣沙灘手球，因此也將支持投入此方面的所有貢獻與行動，但女性運動員的服裝議題已在4月會議上討論過，8月將交由新當選的委員會決定。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast