14歲少年墜井30村民衝上去救人　「土地突然塌陷」11人被活埋斃命

▲30人為了救少年被埋入坍陷泥土中。（圖／翻攝自Twitter／NaiDunia）

記者李振慧／綜合報導

印度中央邦一名14歲少年取水時不慎掉到井底，沒想到竟然引發多人死亡的災難事件。30名村民救他時，井口附近的土地意外坍塌，導致所有人慘遭活埋，造成11人不幸身亡，當局雖然已成功救出19人，仍有多人下落不明。

這起事件15日發生在維迪斯哈縣(Vidisha)的巴索達(Ganj Basoda)，少年跌落的井深約15公尺，水位約6公尺高，少年的家人得知消息後接連跳入井中，然而救人不成卻意外喪命，還有許多熱心村民也因為救人不幸身亡，目前已奪走11條人命。

村民表示，因為政府多年來的置之不理，導致村民時常得冒險到井裡取水，就連事件發生後當局也沒有立即給予幫助，村民因為被斷了水源只能跑到其他地區取水，幾天後才終於派人到村裡進行水井修建工程。

官員前往現場表示，由於事發地點的土地容易下沉，並且持續下陷中，導致很難判斷確切的死傷人數，當局已宣布對罹難的11名死者家屬，每人提供印度盧比20萬元（約台幣7.5萬元）慰問金。