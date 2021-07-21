文在寅被譏「像自慰」取消訪日！韓外交副長向日本表達嚴正抗議

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前南韓總統文在寅原本計畫23日東京奧運開幕時訪日，並會晤日本首相菅義偉，不過因日本駐韓總括公使相馬弘尚不恰當的發言、加上日韓之間包括歷史爭議、排放福島核廢水、對韓半導體原料出口限制等問題尚未解決，最後才取消訪日行程。對此，日韓兩國外交次長昨（20）日在東京進行90分鐘的會談。

根據《韓聯社》報導，日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚15日在與韓媒JTBC的午餐聚會上評論，指文在寅致力於恢復日韓關係的舉動「像是在自慰（masturbation）」，引發南韓當局強烈不滿，南韓外交部第1次長崔鍾建在與日本外務事務次官森建良20日於東京外務省飯倉公館舉行會談時，再次向對方表達抗議，並要求日本政府能儘早做出相應的措施。

日媒《共同社》則指出，森建良在會談上向崔鍾建表示，日本政府無法接受南韓法院對於二戰朝鮮籍強制徵用勞工與慰安婦的賠償判決，要求南韓應擔起責任、解決問題。崔鍾建對此則充分傳達南韓立場，表示在解決過去歷史問題時，只有試圖去理解被害人的立場，才是解決爭端的根本，期盼日方能有正確歷史觀，並以開放的心胸解決。

對於相馬弘尚針對文在寅的不當發言，從15日起出訪中美洲、加勒比海的日本外務大臣茂木敏充在牙買加召開的線上記者會上表示，「以外交官的身份而言，是非常不適當的發言，對此我感到相當遺憾」；而在對於文在寅最後取消訪日行程一事，則採取迂迴戰術避而不答，「以立場而言，這並非由日本政府所該回答的。」

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