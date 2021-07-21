Delta已佔美新病例83%！確診數2週狂飆145%　佛奇：只能用1招抵禦

▲佛奇證實，美國與Delta變種病毒相關的新增病例已增長至83%。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國多位傳染病專家20日在國會聽證會上指出，在短短的3週內，境內與Delta變種病毒相關的新增病例已急速增長至80%以上，而接種疫苗是防止疾病擴散的最佳工具，因為疫苗對於預防住院及染疫死亡的效力還是超過了90％。

綜合路透社與美國之音報導，美國才剛剛在7月3日宣布，當地有50%的新增病例與Delta病毒有關；時隔不到3週，傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）就在國會聽證會上指出，當地最近新增的新冠確診病例，有83%都來自於Delta變種病毒。

▲佛奇與CDC主任瓦倫斯基出席國會聽證會。（圖／路透）

佛奇強調，Delta變種病毒的傳播力極強，但還好目前的新冠疫苗對於預防住院及染疫死亡的效力仍高達90％，因此尚未接種疫苗的人士應該盡快接種疫苗，否則美國將持續迎來「長時間的疫情反彈」。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）也證實，美國目前約有2/3的地區疫苗接種率仍低於40%，造成Delta病毒有機可乘，「防止疾病擴散是避免新冠病毒持續變種的最佳方法，而接種疫苗則是我們的最佳工具」。

美國在過去1週每天平均新增2.9萬人染疫，比1週前增加了66%，甚至比前2週高145%；而美國過去1週平均每天死於新冠的人數為239人，比前1週高出近48%。

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