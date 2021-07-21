　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京1天恐暴增3000確診　譚德塞：東奧疫情風險無可避免

▲▼譚德塞。（圖／路透）

▲世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

東京奧運23日開幕，但如今多名參賽選手染疫，相關確診數累計79例，不排除可能在最後一刻取消，且專家更預測，東京都單日新增確診可能飆破3000例。世界衛生組織秘書長譚德塞21日直言，現階段已無法排除風險，如何應對才是關鍵，盡快進行識別、隔離、追蹤、治療，阻斷傳播。

綜合路透、NHK報導，隨著東奧開幕式23日登場，如今有越來越多人來到東京，但日本接種1劑新冠疫苗的人口僅占34%，這讓外界始終擔憂東奧可能成為超級傳播事件。

▲東京奧運在疫情期間展開。（圖／路透）

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）21日表示，不應以新冠確診數量來評斷東奧，因為現階段已無法排除風險，如何應對才是關鍵，「若要成功就要確診，對任何病例都要盡快進行識別、隔離、追蹤、治療，阻斷後續傳播。」

但譚德塞也說，東奧應如期舉辦，向全世界展現疫情大流行期間，透過正確籌畫及措施可以取得的成果，全球此時此刻需要東奧作為希望的指標，因為奧運會有把全世界團結在一起、鼓舞人心的力量，「願這片土地上的希望之光，能為一個健康、安全、公平的世界帶來新曙光，我真誠希望東京奧運會取得成功。」

只不過談及疫情，東北醫科藥科大學教授賀來滿夫認為，如今東京面臨重大危機，儘管政府已發布緊急事態宣言，但隨著戴口罩等防疫措施沒有充分落實、Delta病毒擴散、暑假及東奧的到來，人潮勢必出現流動，屆時單日新增確診很有可能飆破3000例，甚至疫情將會蔓延日本全境。

▲東京單日新增確診很有可能飆破3000例，甚至疫情將會蔓延日本全境。（圖／達志影像／美聯社）

賀來滿夫表示，東京自從6月下旬起，住院患者人數來到約莫2300人，進逼去年底至今年初的2600人，狀況堪憂，強調社會大眾應該要戴上口罩，盡可能減少人與人接觸的機會。

賀來滿夫也說，東奧舉辦使疫情擴大的可能性並不高，因為這次的奧運會是在「泡泡」中舉行，但若到時候氣氛太嗨，民眾如果在街頭拿下口罩喝酒狂歡慶祝，或與不認識的人聚會共同為奧運參賽選手加油，那麼這樣就可能造成疫情擴大。

►沒電視冰箱、浴室沒熱水！　俄總教練怒批：東奧選手村像中世紀
►美第一夫人率團出席東奧開幕式　僅駐日代理大使陪同
►東奧仍可能喊卡！　「確診連環爆」主要贊助商紛拒出席開幕

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／公鹿封王！4勝2敗擊敗太陽　等了半世紀奪冠
快訊／IKEA高雄店爆「離職主管染疫」！今暫停營業大消毒
徹底切割福原愛！　江宏傑爆「火速出售3900萬高雄愛巢」
快訊／慈濟500萬BNT完成捐贈政府簽約　12-18歲納使用
22歲妹「常感冒」驚收疫苗簡訊　一查健康存摺：看診被列第9類
被打畫面曝！里長鄧長安車禍飆髒話　遭2男當街狂毆
烟花恐達「中颱上限」　氣象局最新預測曝！北台越晚雨越猛
快訊／慈濟成功簽下500萬劑BNT！　全數捐給民眾施打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

清潔工公寓發現屍塊！　13歲少年遭變態男斬首「肩膀被啃掉一塊」

俄身高213cm選手進浴室「歪脖頂天花板」　網諷：照日本身高設計？

隔離關不住！澳男「綁床單繩索」　4樓爬窗垂降逃出旅館

東京1天恐暴增3000確診　譚德塞：東奧疫情風險無可避免

「最強間諜軟體」24hrs監控目標曝光！馬克宏與14國元首傳遭鎖定

CNN主播警告：烟花颱風恐釀台灣「災難性洪水」　山區雨量破千毫米

沒電視冰箱、浴室沒熱水！　俄總教練怒批：東奧選手村像中世紀

13歲少女患「新冠腳趾」浮腫泛紫長滿水泡！　篩檢竟全是陰性

美第一夫人率團出席東奧開幕式　僅駐日代理大使陪同

快訊／南韓再創疫情以來新高！今「飆增1784例」…Delta病毒占76％

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

清潔工公寓發現屍塊！　13歲少年遭變態男斬首「肩膀被啃掉一塊」

俄身高213cm選手進浴室「歪脖頂天花板」　網諷：照日本身高設計？

隔離關不住！澳男「綁床單繩索」　4樓爬窗垂降逃出旅館

東京1天恐暴增3000確診　譚德塞：東奧疫情風險無可避免

「最強間諜軟體」24hrs監控目標曝光！馬克宏與14國元首傳遭鎖定

CNN主播警告：烟花颱風恐釀台灣「災難性洪水」　山區雨量破千毫米

沒電視冰箱、浴室沒熱水！　俄總教練怒批：東奧選手村像中世紀

13歲少女患「新冠腳趾」浮腫泛紫長滿水泡！　篩檢竟全是陰性

美第一夫人率團出席東奧開幕式　僅駐日代理大使陪同

快訊／南韓再創疫情以來新高！今「飆增1784例」…Delta病毒占76％

新竹縣疫苗涵蓋率15.7%全國墊底　倒數四名都是國民黨執政縣市

快訊／鄭州洪災擴大傳影響iPhone出貨　鴻海最新回應來了！

航海王長榮「大船入港」今年交33艘新船　最賺錢歐洲線將所向無敵

颱風未到「菜價先漲2成」！　農糧署：供應穩定免搶購

侯怡君火力超強！「正宮3篇文手撕小三」同時放閃尪晚餐

等了半世紀！公鹿大逆轉太陽封王　字母哥轟50分迎生涯首冠

體改問題出在馬政府？　她酸：蔡英文執政6年了還要馬英九救援？

大坂直美泳裝照又被攻擊「不是很內向」？　回嗆是去年拍的

「祖媽級宅男女神→巨星」10年前長這樣！容嘉暖謝瑤瑤：總是記得我

10年第16拍！員林精華土地每坪3.31萬拍定　「LINE群組」建功

微解封「八大仍停擺」　酒店妹：快吃土了...曝私接價碼

國際熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

印度血清調查　高達2/3人口有COVID-19抗體

日本批准羅氏COVID-19抗體療法　全球第一個國家

東奧喊卡？　「確診連爆」贊助商拒出席開幕

貝佐斯上太空　約10分半返抵地球

美股止跌反彈！　道瓊勁揚550點

貝佐斯：太空飛行只是一小步

緬甸軍方偽裝求診　逮捕志願醫生

第四波疫情埋伏東奧　專家：東京面臨最大危機

即／貝佐斯升空　人類全新里程碑

白宮新聞秘書：有官員完整接種仍中鏢

裴洛西發言人中鏢　美確診飆升

空姐曝「搭機做1件事」 就能獲得特殊禮遇

露肩打AZ！她遭接種人員狂問「可以插妳嗎」

更多熱門

相關新聞

快訊／慈濟500萬劑BNT入手　行政院13:15說明專案贈進度

快訊／慈濟500萬劑BNT入手　行政院13:15說明專案贈進度

台積電、永齡基金會日前洽購BNT疫苗，順利取得1000萬劑，預計9月底到貨；而慈濟基金會在21日也透過新聞稿表示，已與上海復星實業成功簽訂500萬劑BNT疫苗採購合約。總計1500萬劑疫苗將在未來到貨，行政院也將在1點15分召開記者會說明。

美國男籃抵日　麥基送上帥氣自拍

美國男籃抵日　麥基送上帥氣自拍

俄213cm選手進浴室「歪脖頂天花板」

俄213cm選手進浴室「歪脖頂天花板」

東京太熱　划船黃義婷練習中暑

東京太熱　划船黃義婷練習中暑

東奧團商務艙之亂　蘇貞昌下令：體育署同仁接下來全搭經濟艙往返

東奧團商務艙之亂　蘇貞昌下令：體育署同仁接下來全搭經濟艙往返

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情東京奧運東奧

讀者迴響

熱門新聞

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

烟花「原地打轉」動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

戴資穎搭經濟艙沒必要政治口水　許淑華：盼回歸制度面處理

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

侯怡君懷孕暴走開戰小三！

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面