CNN主播警告：烟花颱風恐釀台灣「災難性洪水」　山區雨量破千毫米

▲ 美國聯合颱風警報中心觀測烟花颱風、查帕卡颱風動向。（圖／JTWC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

今年第6號颱風烟花（In-Fa）今（21日）早開眼，美國有線電視新聞網（CNN）預測指出，烟花在太平洋西北部逐漸加強，開始影響日本部分地區，預計在周末襲擊台灣與中國部分地區，恐怕為台灣帶來驚人雨量，甚至引發山洪、山崩災情。

CNN報導，烟花颱風尚未直接襲擊任何陸地，但在向西盤旋，越過太平洋過程中，威力逐漸增強。美國聯合颱風警報中心（JTWC）截至美東時間20日下午5時（台灣時間21日上午5時）的數據顯示，烟花最大持續風速為每小時140公里，中心附近最大風速預計在22日晚間（台灣時間23日上午）達每小時195公里，屆時威力可能來到巔峰。

烟花已經開始為日本部分地區帶來降雨與風暴，緩慢向西移動過程中，降雨機率將持續升高。由於其移動緩慢，將導致總雨量大幅增加，使日本南部島嶼總雨量達到250毫米，海拔較高的地區可能達到500毫米。

CNN氣象主播沙特（Tom Sater）預測，「烟花將經過沖繩南部，靠近用來阻擋風雨的宮古島，但當系統移動到台北附近時，可能出現問題。台灣面臨50年來最嚴重乾旱之際，山脈地帶降雨量可能達到1公尺（1000毫米），而這麼大的降雨量可能導致災難性的山洪和山崩。」

根據目前CNN的預測路徑，烟花預計23日抵達台灣附近，尚不確定是否會登陸，但可能帶來重大影響，尤其是北部地區。低海拔地區總雨量將超過300毫米，山區將超過500毫米，暴雨引發的山洪將是一大問題。

此外，烟花帶來的強風可能導致電力中斷，也是上述東亞地區面臨的風險。JTWC預測，颱風中心附近最大風速將達到每小時165公里，陣風可能更強。

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