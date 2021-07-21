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大學指考若因颱風要延期　大考中心：預計1週內補考

▲▼大學指考,戴口罩,量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

▲大考中心表示，此次防疫升級，新增「每間試場考生數降至20人」措施。（圖／記者黃克翔攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考最後一屆就要在7月28日至30日登場，最近恐有颱風接近，若真的遇到需要延期，大考中心表示，預計會在1週內辦理補考。

今年共4萬919人報名，集體報生3萬2219人，個別報名8700人，近5個考生就有1個是重考生。疫情關係，大考中心表示，將以高規格規劃本次考試防疫措施，除維持分區考場進出動線、全面配戴口罩、進考分區量溫作業、不開放家長、親友陪考、試場通風規定、考分區消毒作業，設置居家隔離與居家檢疫、自主健康管理之隔離試場。

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最重要的是，大考中心表示，新增「每間試場考生數降至20人」措施，以確保考生間距達1.5公尺以上，還有試務人員施打疫苗、分區每日試畢清消、考生進入試場消毒雙手、增加設置隔離試場分區數、調降隔離試場人數至5人、不開放集報單位設考生服務隊、提供代訂考生午餐服務等。

此外，7月是颱風季節，大考中心說明，「如果指考因颱風而需要延期，預計會在1週內辦理」。

若有學生確診，招聯會提出三類配套，一、選擇考試入學管道志願校系的考生，檢附自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料及志願序表，提交招聯會轉送所申請的校系審查，最多填6個志願，按獲錄取校系及志願序分發。考生如果有參加今年的學測，成績則由大考中心提供給學生選填志願的校系參考。二、今年大學繁星推薦入學已經獲錄取並放棄，則可以申請分發原繁星錄取校系。三、今年以個人申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，可以選擇 1 個校系分發。

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