沒電視冰箱、浴室沒熱水！　俄總教練怒批：東奧選手村像中世紀

▲東京奧運選手村房間。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本東京奧運開幕式倒數兩天，各國選手皆已陸續進住選手村，結果俄羅斯選手團卻抱怨，房間裡面沒有電視、沒有冰箱、廁所不夠，甚至洗澡洗到一半沒有熱水，總教練只好自己拿著螺絲起子自行修理，簡直就像中古世紀的房間。

根據俄媒《塔斯社》報導，俄羅斯擊劍隊教練馬斯多夫（Ilgar Mammadov）批評，東京選手村內的設備相當簡陋，「遇事就跟飛機上的一樣大，你能相信這是替整個團隊準備的嗎？這是很不正常的。」甚至曾經有選手洗澡到一半沒熱水，馬斯多夫只能自己拿起螺絲起子修理。

▲東京奧運選手村房間內浴室。（圖／達志影像／美聯社）



馬斯多夫說，「這是我人生出席過的第9次奧運，就我個人而言，我從未見過這種狀況。」他提到，新聞都在關注房間內的床是紙板做的，但房內的問題更多，「插座集中在一邊，只能透過延長線拉長，而且到處都沒有易懂的清楚指示。」

他指出，「我們對奧運選手村的條件感到相當驚訝，理論上這裡的一切應該是為了讓運動員感到舒適，這不是21世紀的日本，這裡完全就是中世紀，我不擔心自己，但我真的替我的運動員感到遺憾。」

▲東京奧運選手村房間。（圖／達志影像／美聯社）



東奧組委會主席橋本聖子回應表示，為了提供舒適的環境，我們一直在做準備，「我們會盡快處理電視和冰箱的事情。」東奧組織委員會事務總長武藤敏郎則說，這是他第一次聽到這種事情，日方已經做好許多充分準備，但總是會有不同意見，未來也會好好進行處理。

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