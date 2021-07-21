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美第一夫人率團出席東奧開幕式　僅駐日代理大使陪同

▲▼拜登妻子妻子吉兒．拜登（Jill Biden ）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 吉兒將出席東奧開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國總統拜登今天正式宣布，第一夫人吉兒將率團出席東京奧運開幕式。防疫考量下，代表團成員僅有美國駐日本代理大使、前美國在台協會（AIT）副處長谷立言一人。

東京奧運將在23日登場，雖頻有選手或相關人員傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），日本東京奧運組織委員會秘書長武藤敏郎也未否認最後一刻取消奧運的可能性，拜登（Joe Biden）仍在今天宣布第一夫人吉兒（Jill Biden）將率團出席東奧開幕式。

根據白宮提供的資料，除了吉兒外，此次美國總統代表團成員僅一人，為18日才接任美國駐日本代理大使職務的谷立言（Raymond Greene），但並未公布吉兒在日本停留時間。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天稍早在媒體簡報會上表示，第一夫人期待到場支持代表美國參賽的選手，拜登與夫人都認為由最高層級率團十分重要。

莎琪重申，代表團會遵循嚴謹安全衛生措施，限縮與一般大眾的接觸，並盡可能縮小活動範圍。

根據東奧主辦單位統計，截至20日，本月已有67名東奧相關人員確診，包含5名選手、17名賽事相關人員、36名奧運承包商、3名東奧員工、5名記者與1名志工。美國隊這次有超過600名選手赴日參賽。（編輯：馮昭）

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