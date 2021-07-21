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2男持刀行刺馬利臨時總統　清真寺祈禱活動中埋伏出手

▲▼西非國家馬利共和國臨時總統戈伊塔（Assimi Goita）。（圖／路透）

▲馬利臨時總統戈伊塔險些遇刺。（圖／路透）

文／中央社馬利巴馬科20日綜合外電報導

西非國家馬利共和國臨時總統戈伊塔今天在首都巴馬科（Bamako）的大清真寺遭到2名武裝男子攻擊。事後他的辦公室證實，總統「安全無恙」。

這次攻擊發生時，戈伊塔（Assimi Goita）正在清真寺參加伊斯蘭重要節日宰牲節（Eid al-Adha）祈禱活動。

一名目擊案件發生的法新社記者表示，事發後戈伊塔利立即被帶離現場。

宗教事務部長柯奈（Mamadou Kone）告訴法新社，其中一名男子「試圖持刀殺害總統」，之後被警方逮捕。

大清真寺負責人杜黑（Latus Toure）則指出，一名犯嫌企圖攻擊總統，結果誤傷他人。

去年8月，戈伊塔發動一場政變，最終將民選總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）趕下台。他於今年5月推翻過渡政府，之後獲任命為臨時總統，並承諾會堅持重建文人政府。

馬利一直努力遏制2012年首度在北部出現的聖戰士叛亂活動，但後來蔓延到國內其他地區，以及布吉納法索（Burkina Faso）和尼日共和國（Republic of Niger）。迄今已有數千名士兵和平民被殺，數十萬人逃離家園。

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