　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

何宗諭擔任侯友宜隨扈2年多，經常陪侯出席各種活動。

▲何宗諭擔任侯友宜隨扈2年多，經常陪侯出席各種活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市長侯友宜的警官隨扈身陷劈腿風暴！官拜二線一星、被視為警界明日之星的何宗諭，10日晚間突然在臉書貼出道歉文，內容為：「本人何宗諭因為不成熟、未思熟慮的想法，錯誤、不道德的劈腿行為，主動接近、透過各種謊言同時交往2位女性半年以上，造成傷害，都是我咎由自取，是我不懂得珍惜。」 

另外，何宗諭還寫道：「我是一個糟糕、幼稚且不負責任的人，我的錯誤行為不配得到原諒，我造成的傷害也難以彌補，以這則貼文，向被我傷害的人致上十二萬分的歉意，我真的非常非常抱歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市長侯友宜的警官隨扈何宗諭劈腿2名女記者遭抓包，最後請辭歸建。

這篇「洗門風」的道歉文一出，立即在警界傳開，並引發熱烈討論，因為一般人若偷情、劈腿被抓包，都會想盡辦法掩飾，但身為警官，又是市長隨扈的何宗諭卻選擇公開認錯，這種自殺式、不留退路的作法，讓外界一頭霧水。

今年28歲的何宗諭雖然年輕，但情史豐富。（翻攝何宗諭臉書）

何宗諭10日晚間在臉書發出劈腿道歉文，女友的閨密則在下方留言批判。（翻攝何宗諭臉書）

雖然多數人不了解來龍去脈，但許多認識或關心何宗諭的網友紛紛留言，有人讚許他公開認錯，值得嘉許；有人對他的行徑感到不以為然；更多人希望他早日走出陰霾，重新振作。

在眾多留言中，一名女網友的發文耐人尋味，她嗆：「原本還以為你是一個可靠的人，沒想到你藉著侯友宜隨扈的職位，包裝自己正直形象，欺騙別人的感情，根本就是偽君子，不配當人民保母，真的替我朋友感到不值得，錯信你！」

侯友宜的隨扈何宗諭不僅劈腿2名女記者，還被傳跟市府女主管關係曖昧。

本刊調查，這名發文的女網友，其實是何宗諭劈腿當事人的閨密，至於何劈腿的對象，則是2名女記者。

知情人士告訴本刊，這2名女記者都是因採訪新北市政府新聞，先後認識何宗諭，且是何積極追求才進而交往，但2人都以為何單身，根本不知道彼此的存在，直到最近何傳曖昧簡訊給A女友，結果不慎被B女友發現，劈腿行徑才東窗事發。B女友雖然氣憤，但因擔心身為記者，卻與採訪單位人員私下交往，恐衝擊專業形象，因此並未張揚，只能把苦水往肚裡吞。

但B女失落的情緒終究瞞不住，後來還是被眼尖的閨密同業發現，追問之下，B女才把隨扈男友劈腿的狀況全盤托出，為了替好友討公道，閨密直接聯繫何宗諭，要他在臉書發文道歉，否則將把他欺騙二女感情的經過，公布在臉書社團《爆料公社》，還說要對侯友宜放任、管理不當，加以批判。

自知理虧的何宗諭事後與2名女友溝通，但無法獲得原諒，思考後決定公開發文道歉，為此事提前止血。

新北市政府（圖）爆發市長隨扈劈腿風波，鬧得沸沸揚揚。

道歉文發布的前一週，何主動請辭隨扈一職，並請調回任新北市警局中和分局巡官，市政府、市警局原以為是他的個人生涯規劃，勉予同意，隨後展開調任的文書作業，直到道歉文曝光，相關單位才知道他請辭的真相，竟然是劈腿被抓包。

不只劈腿2名女記者，另一名知情人士告訴本刊，何宗諭還跟新北市政府某女主管關係曖昧，甚至常常相約喝酒、吃飯，就連女記者也懷疑男友與女主管過從甚密，但女主管始終否認與何交往，強調2人只是好友，絕非姐弟戀人，希望外界不要亂傳，造成她與單位的困擾。

何宗諭警大畢業後，曾與女友一起在少年警察隊服務，一度論及婚嫁。

今年28歲的何宗諭雖然年輕，但行事低調，在許多市長的公開行程或採訪場合，從未與他的2名記者女友有過任何交談及互動，所以後來他劈腿被抓包、道歉文曝光，認識他的記者及市府同仁都嚇一大跳。


更多鏡週刊報導
【隨扈劈腿女記者3】長官面前乖寶寶　鮮肉隨扈「惦惦吃女記者們」震驚警界
【隨扈劈腿女記者4】市警局風水桃花多　警官花邊新聞不間斷
【隨扈劈腿女記者】女記者們的復仇！　揭侯友宜隨扈自爆洗門風內幕

 
ET快訊
對摃吳宗憲的里長當街被打！　車禍爆粗口遭2男痛毆
中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%
美股反彈勁揚550點！　三大指數甩Delta陰影漲逾1.5％

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

戴資穎下榻飯店「校正回歸」4.5星掉到3.3星　評論一夜砍千則

中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

年輕人染疫比率增近3倍！　莊人祥：20歲至39歲占42％

經濟艙之亂律師34字點出關鍵問題是體協　網讚：最中肯評論

北港里長「三級警戒」脫口罩　替代役男「檢舉反被記過」：雲林國

威力彩頭獎飆7.4億！　「3大生肖」財神撐腰：一生榮華富貴

「手槍女王」處女身闖八大行業！自稱手工業：告訴大家我們多普通

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」她崩潰　公司回應了

台灣珊瑚白化10株僅恢復4株　環團：今夏白化威脅仍在

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

戴資穎下榻飯店「校正回歸」4.5星掉到3.3星　評論一夜砍千則

中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

年輕人染疫比率增近3倍！　莊人祥：20歲至39歲占42％

經濟艙之亂律師34字點出關鍵問題是體協　網讚：最中肯評論

北港里長「三級警戒」脫口罩　替代役男「檢舉反被記過」：雲林國

威力彩頭獎飆7.4億！　「3大生肖」財神撐腰：一生榮華富貴

「手槍女王」處女身闖八大行業！自稱手工業：告訴大家我們多普通

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」她崩潰　公司回應了

台灣珊瑚白化10株僅恢復4株　環團：今夏白化威脅仍在

林俊傑住內湖4億豪宅「成房產煉金活招牌」　鄰居狂賺5千萬！

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！現身桃機「兒女都同行」背後原因曝光

急性、慢性蕁麻疹有什麼不同？　醫曝「日常刺激因子」

踢爆假面名媛！「服飾千金」遭控蹭上流　仙人跳被拆穿

《厲陰宅3》改編80年代真實謀殺案件　華倫夫婦「走出鬼屋」辦案

網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作

王菲「豪宅供2公尺大佛」嚇到鄰居！畫面曝光　高僧開光3千萬鑽戒

裴洛西發言人中鏢　美多州「疫苗施打停滯」確診飆升

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

大谷翔平選保送苦吞3K　天使0比6慘遭運動家完封

鄭爽去年神預言「我跟吳亦凡是難兄難妹」　私下討論2人「不適合戀愛」真的出事了

生活熱門新聞

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

威力彩飆7.4億！「3大生肖」財神撐腰

高端通過EUA「江啟臣按鈴申告圖利罪」　陳時中：讓人心灰意冷

8秒偷拍影片！ 柯文哲經濟艙內「摸黑做這事」

高雄女打莫德納排尿出問題　醫：全台各地多起個案

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

新光南西、天母大葉提前閉館消毒

檢舉里長脫口罩　替代役男「反被記過」：雲林國

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

即／豪雨夜轟9縣市！烟花雨彈明先到

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

戴資穎搭經濟艙「沒必要政治口水」　許淑華揪問題出在馬政府

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

戴資穎日本第一餐被罵爆　王浩宇：便當要價2700

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

時力抓到了！是他建議國手坐經濟艙　2019年還逃稅5億找邱太三關說

15萬個保險套無用　東奧禁止人與人連結

隱私全無！宥勝台中迷你屋成景點

更多

最夯影音

更多
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面