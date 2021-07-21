警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

▲何宗諭擔任侯友宜隨扈2年多，經常陪侯出席各種活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北市長侯友宜的警官隨扈身陷劈腿風暴！官拜二線一星、被視為警界明日之星的何宗諭，10日晚間突然在臉書貼出道歉文，內容為：「本人何宗諭因為不成熟、未思熟慮的想法，錯誤、不道德的劈腿行為，主動接近、透過各種謊言同時交往2位女性半年以上，造成傷害，都是我咎由自取，是我不懂得珍惜。」

另外，何宗諭還寫道：「我是一個糟糕、幼稚且不負責任的人，我的錯誤行為不配得到原諒，我造成的傷害也難以彌補，以這則貼文，向被我傷害的人致上十二萬分的歉意，我真的非常非常抱歉。」

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這篇「洗門風」的道歉文一出，立即在警界傳開，並引發熱烈討論，因為一般人若偷情、劈腿被抓包，都會想盡辦法掩飾，但身為警官，又是市長隨扈的何宗諭卻選擇公開認錯，這種自殺式、不留退路的作法，讓外界一頭霧水。

雖然多數人不了解來龍去脈，但許多認識或關心何宗諭的網友紛紛留言，有人讚許他公開認錯，值得嘉許；有人對他的行徑感到不以為然；更多人希望他早日走出陰霾，重新振作。

在眾多留言中，一名女網友的發文耐人尋味，她嗆：「原本還以為你是一個可靠的人，沒想到你藉著侯友宜隨扈的職位，包裝自己正直形象，欺騙別人的感情，根本就是偽君子，不配當人民保母，真的替我朋友感到不值得，錯信你！」

本刊調查，這名發文的女網友，其實是何宗諭劈腿當事人的閨密，至於何劈腿的對象，則是2名女記者。

知情人士告訴本刊，這2名女記者都是因採訪新北市政府新聞，先後認識何宗諭，且是何積極追求才進而交往，但2人都以為何單身，根本不知道彼此的存在，直到最近何傳曖昧簡訊給A女友，結果不慎被B女友發現，劈腿行徑才東窗事發。B女友雖然氣憤，但因擔心身為記者，卻與採訪單位人員私下交往，恐衝擊專業形象，因此並未張揚，只能把苦水往肚裡吞。

但B女失落的情緒終究瞞不住，後來還是被眼尖的閨密同業發現，追問之下，B女才把隨扈男友劈腿的狀況全盤托出，為了替好友討公道，閨密直接聯繫何宗諭，要他在臉書發文道歉，否則將把他欺騙二女感情的經過，公布在臉書社團《爆料公社》，還說要對侯友宜放任、管理不當，加以批判。

自知理虧的何宗諭事後與2名女友溝通，但無法獲得原諒，思考後決定公開發文道歉，為此事提前止血。

道歉文發布的前一週，何主動請辭隨扈一職，並請調回任新北市警局中和分局巡官，市政府、市警局原以為是他的個人生涯規劃，勉予同意，隨後展開調任的文書作業，直到道歉文曝光，相關單位才知道他請辭的真相，竟然是劈腿被抓包。

不只劈腿2名女記者，另一名知情人士告訴本刊，何宗諭還跟新北市政府某女主管關係曖昧，甚至常常相約喝酒、吃飯，就連女記者也懷疑男友與女主管過從甚密，但女主管始終否認與何交往，強調2人只是好友，絕非姐弟戀人，希望外界不要亂傳，造成她與單位的困擾。

今年28歲的何宗諭雖然年輕，但行事低調，在許多市長的公開行程或採訪場合，從未與他的2名記者女友有過任何交談及互動，所以後來他劈腿被抓包、道歉文曝光，認識他的記者及市府同仁都嚇一大跳。



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