第四波疫情埋伏東奧　專家：東京「住院病患倍增」面臨最大危機





▲東京奧運在疫情陰影下展開。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京20日專電

東京奧運23日開幕，對於東京目前的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，東京防疫專家會主任賀來滿夫表示，東京正面臨最大危機，呼籲民眾戴口罩、盡量減少人與人接觸的機會。

日本放送協會（NHK）報導，東北醫科藥科大學教授賀來滿夫指出，東京面臨的大風險包括儘管政府已對東京發布「緊急事態宣言」，但外出人口無法充分減少、戴口罩的防疫工作未充分落實、在印度首先發現的傳染力強Delta變異株蔓延擴散。接下來4天連假及暑假、東奧將開始，人員流動勢必會趨於活絡。

賀來表示，去年年底到今年年初是第3波疫情肆虐時期，當時經歷了醫療緊繃情況，東京住院患者人數逾2600人，而今年6月下旬開始，住院患者數倍增，已累計2300人，情況愈來愈嚴峻。

他認為，東京正迎來至今最大危機，很可能一天新增確診病例將逾3000例，他對此感到非常憂心，且認為東京的疫情可能波及全國，將來全國年紀較輕者可能住院，因此有必要建立防重症化體制。

針對東奧的舉辦連帶使得疫情可能擴大一事，賀來指出，東奧是在「泡泡」中舉行，因此向外擴大感染的可能性並不是那麼高，但迎接奧運的氣氛若高昂的話，可能會有民眾在體育吧或街頭等地卸下口罩喝酒、大聲狂歡，連彼此不認識者也聚集為奧運選手加油，這樣就可能造成疫情擴大。

他呼籲民眾，要盡量減少人與人接觸的機會，也要戴好口罩，做好防疫工作的基本工夫。他還說，政府、自治體（都道府縣市區町村）首長在民眾施打疫苗的作業完成前，有必要依科學根據，宣導民眾做好防疫。