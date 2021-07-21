太空飛行「只是一小步」…貝佐斯目標　打造通往宇宙之路

▲新雪帕德火箭首次載人太空任務升空。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）20日搭乘新雪帕德火箭（New Shepard）完成太空飛行。他返回地面後表示，這次飛行僅代表藍色起源（Blue Origin）公司未來藍圖的一小步，他的最終目標是「建造出一條通往太空的路」。

根據CNBC報導，貝佐斯接受訪問時表示，藍色起源公司真正想要完成的，是研究出可以重複使用的太空載具，「這是建造通往太空的路的唯一辦法，這樣我們的孩子就可以創造出未來。」

貝佐斯補充說，如果有人想成為一名「太空企業家」，那麼他必須一切從頭做起，但這樣並不實際，因為這樣的成本是負擔不起的。他說，「因此，我們必須做的就是打造出基礎，讓下一代可以繼續發展。」

身為藍色起源的創辦人，貝佐斯親自搭乘新雪帕德火箭的載人太空飛行處女航，另外3名乘客則分別為其弟弟馬克（Mark Bezos）、高齡82歲的女性太空先驅芬克（Wally Funk），以及年僅18歲的荷蘭學生戴門（Oliver Daemen）。

貝佐斯一行4人搭乘的太空艙，在點火發射後加速至三倍音速以上，然後抵達代表著太空起點的「卡門線」，乘員們在微重力的情況下體驗了數分鐘的漂浮感，然後太空艙透過降落傘順利著陸。貝佐斯落地後，興奮的說這是自己「最棒的一天」。貝佐斯形容此次太空行是一次「美麗」的體驗，他感覺「非常舒適和自然」。

▼貝佐斯等人在太空艙中體驗失重漂浮。（圖／路透）



貝佐斯說，必須一次又一次的進行載人太空飛行，才能讓太空飛行就像商業客機一樣優秀。除了新雪帕德火箭以外，藍色起源還在研發一款名為「新葛倫」（New Glenn）的大型軌道火箭，包括下一代火箭發動機，以及一個可供載人登月的登陸艙。

值得一提的是，貝佐斯此次搭乘的太空艙被命名為「第一步」（RSS First Step），其中RSS代表「可重複使用太空船」（Reusable Space Ship）。另外，藍色起源特別選在7月20日進行載人首飛，也是為了紀念人類首次登陸月球的載人太空任務「阿波羅11號」升空52週年。

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