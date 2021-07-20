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快訊／貝佐斯火箭發射升空！人類新里程碑　直飛宇宙卡門線

記者王致凱／綜合報導

亞馬遜創辦人貝佐斯等人搭乘「新雪帕德」（New Shepard）火箭，於台北時間20日晚間9時許正式發射升空。這也是藍色起源公司首次商業載人太空旅行首航。

更新：貝佐斯等人搭乘的新雪帕德火箭太空艙成功到達海拔100公里的「卡門線」以上，也就是國際公認的大氣層與太空邊界。新雪帕德火箭推進器隨後順利降落回收平台，而貝佐斯等人搭乘的太空艙也於數分鐘後返回地面著陸，宣告藍色起源首次載人太空飛行成功。

▼新雪帕德號火箭發射升空。（圖／翻攝直播畫面）


▲▼新雪帕德號火箭發射升空。（圖／翻攝直播畫面）

▲▼新雪帕德號火箭發射升空。（圖／翻攝直播畫面）

新雪帕德火箭是貝佐斯創辦的藍色起源公司建造設計的載人太空火箭，其名稱來源於第一位進入太空的美國人艾倫·雪帕德（Alan Bartlett Shepard Jr.）。此次太空飛行，除了貝佐斯之外，另外三名乘客分別為貝佐斯兄弟馬克（Mark Bezos）、女性太空先驅芬克（Wally Funk），以及18歲荷蘭學生戴門（Oliver Daemen）。

此次太空飛行預計將創下多項新里程碑，包括最年長太空人芬克（82歲），最年輕太空人戴門（18歲），民用載人太空船最高飛行高度，以及首次無人駕駛載客太空飛行等。

▼「新雪帕德號」火箭。（資料照／路透）

▲▼貝佐斯的太空探索公司藍源（Blue Origin）宣布將公開拍賣「新謝帕德號」（New Shepard）火箭其中一個座位。（圖／路透）

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