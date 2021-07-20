泰晤士報專欄：立陶宛是抗中領頭羊　應獲支持仿效

▲立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者陳韻聿20日倫敦專電

台灣與立陶宛將互設代表處。英國「泰晤士報」19日刊登的專欄評論文章指出，立陶宛對抗中國及獨裁統治的作為值得各國學習，自由民主世界的盟友應對立陶宛提供更多實質支持。

外交部今天宣布在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」（The Taiwanese Representative Office in Lithuania），是第一個在歐洲地區以「台灣」為名的代表處。立陶宛則預定今年秋天在台灣設立代表處。

「泰晤士報」（The Times）專欄作家魯卡斯（Edward Lucas）19日發表評論文章，指出包括德國、法國、英國等歐洲「大國」及歐盟的對外、對中政策普遍令人失望，波蘭、烏克蘭等部分曾經歷共產集權統治的東歐國家也不時與中國眉來眼去；相較之下，立陶宛可謂獨樹一幟。

"Lithuania gleefully breaches Beijing’s taboos. Its parliament has held hearings on the Uighur genocide. The government has donated vaccines to Taiwan, defying a Chinese embargo." @EdwardLucas on why the rest of the EU has a lot to learn from Vilnius.



https://t.co/pkmBqIpPlo — The Times (@thetimes) July 19, 2021

魯卡斯讚揚立陶宛一向堅定追求並捍衛自由、民主。這個人口不到300萬、位處複雜地緣政治區域的「小國」，不僅為白俄羅斯、俄羅斯等鄰近國家的異議人士提供安身立命之處，很快也將對香港民眾提供制度性人道簽證。魯卡斯肯定此一對港政策十分有遠見，因為勤奮、具企業精神的港人將為立陶宛提供成長動能。

在直接對抗北京方面，魯卡斯提到，去年底上台的立陶宛現任政府較前幾任政府走得更遠。中國與中東歐國家的17+1合作機制今年2月召開峰會，中方要求相關中東歐國家務必派總統或總理出席。如此強勢發號施令的作為引起反彈，而率先以身作則、領導其他國家反抗中方要求的就是立陶宛。

儘管立陶宛駐中大使為此在深夜遭中方傳喚，魯卡斯指出，立陶宛不僅沒退卻，現在更以顛覆17+1機制為目標，以阻絕北京對歐洲進一步「分而治之」。

立陶宛不畏挑戰中方各項「禁忌」。魯卡斯舉例，立陶宛國會曾對新疆的維吾爾種族滅絕事件舉行聽證會，政府則不僅捐贈疫苗給台灣，也即將在台灣設立代表處。與台灣的政治接觸雖然勢必激怒北京，但立陶宛與中國的經貿往來有限，因此就算遭制裁，立陶宛必須付出的代價也不大。

魯卡斯指出，立陶宛已成功在世界各地「圈粉」，例如台灣近期就有一波立陶宛商品熱；曾大量投資俄羅斯、後來強力反對俄式「盜賊統治」的英裔美籍金融家布勞德（Bill Browder）讚譽立陶宛對抗獨裁者的對外政策「正確且堅定」，是全球特例。

魯卡斯呼籲，熱愛自由的立陶宛值得更多盟友力挺。他說，政府的對外政策普獲立陶宛民眾支持；立陶宛曾反抗帝俄，1980年代則在促使蘇聯解體的政治運動扮演先鋒。「中國共產黨該擔憂這些立陶宛人」，而自由民主世界則應讚揚並協助立陶宛。

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