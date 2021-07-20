南韓駐非軍艦爆247人確診！軍機運送「全員歸國」...國防部長致歉

▲南韓派遣2架空中加油運輸機前往非洲，稍早全員301人已順利返抵南韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓派遣至非洲亞丁灣執行掃蕩索馬利亞海盜任務的「清海部隊」第34梯隊爆發大規模群聚感染，其搭載的文武大王號驅逐艦15日傳出首起新冠確診後，目前為止共計247人染疫，佔全員301人的比率為82%，為此南韓當局派出2架空中加油運輸機前往當地載送全員回國，稍早已抵達首爾機場。

根據《韓聯社》報導，第1架空中加油運輸機KC-330已於今（20）日下午5時30分（台灣時間下午4時30分）抵達京畿道城南市首爾機場，其中第1架運輸機載送著包括住進非洲當地醫院接受治療的16人在內、共包括160名的確診者，第2架則搭載輕症或無症狀者87人、以及尚未確診的54人。

報導指出，隊上301人全數接受PCR核酸檢測後，總計共有247人（占全隊82.1%）確診、其餘50人為陰性，另外4人暫時無法被斷定是否確診。原本清海部隊第34梯隊預計8月在當地完成任務交接後，於10月啟程返國，豈料卻碰上史無前例的新冠群聚感染，使得歸國的日程被迫提前3個多月。

▲文武大王級驅逐艦「清海部隊」，爆發史無前例的大規模群聚感染事件。（圖／達志影像）

清海部隊第34梯隊回國後，將搭乘事先備好的巴士，依照病情輕重，分別前往國防語學院生活治療中心、國軍大田醫院、國軍首都醫院以及民營醫院等接受分批隔離治療。報導分析，由於該支部隊今年2月出航前皆未完成疫苗接種，考量到艦艇上空間狹窄、密閉空間多且不通風，確診數未來恐怕仍會往上攀升。

針對此次派遣海外軍件爆發前所未有的傳染病大規模感染，南韓政治圈內掀起一陣風暴，在野政黨認為國防部長徐旭、總統文在寅等身為軍隊統率，卻在防疫上未盡照護職責，且竟未安排該支部隊接種疫苗。對此，徐旭也緊急於20日召開記者會向全體國人道歉。

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