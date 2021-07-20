戴資穎搭經濟艙「羽球強國關注」！　印尼媒體：戴爸痛批台灣政府

▲ 戴資穎搭乘經濟艙赴日本東京。（圖／翻攝IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東京奧運中華代表團19日乘包機飛往日本，未料上機才知是經濟艙。羽球球后戴資穎在IG發文披露，引起軒然大波，體育署長張少熙20日傳出請辭。此次事件受到亞洲羽球強國印尼關注，當地媒體稍早刊登報導指出，戴資穎父親對國家政策感到不滿。

▲ 印尼媒體關注戴資穎消息。（圖／翻攝自tribunnews）

《Tribun news》20日的報導主要轉載戴爸說法，包括其得知女兒乘經濟艙飛往參賽後發表強烈批評，對台灣政策感到不滿，認為女兒和同團人員應獲得更好的待遇，至少搭乘商務艙。他也對這項決定表示遺憾，因政府未能為參加全球最大賽事的優秀運動員提供最好的待遇。

文中提到，戴爸指出，女兒平時有暈機、暈車困擾，希望她得到好的待遇是為確保其身體狀態，若當局無法安排商務艙，應事先告知，以便他們自行安排行程，而非讓運動員上機才得知狀況。

►慘！南韓排球女帝金軟景192公分 也只能「擠經濟艙」去東奧

►恐懼福島核食吃下肚！南韓為東奧選手「自製餐點」 日方嘆：沒必要

►打2劑疫苗仍染疫！美國代表隊18歲體操少女在日本確診...無緣東奧

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast

防曬界霸主！安耐曬「高效防曬露」超殺價來了