米奇入侵！她目睹1歲兒「撿起老鼠屎」往嘴塞　崩潰直衝醫院

▲英國23歲媽媽帶著兒子搬入新家，此後飽受鼠患困擾。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國發生一起可怕事件，媽媽凱莉（Kelly Angus）帶著1歲兒子搬進位於倫敦薩頓（Sutton）的公寓，未料此後飽受鼠患困擾。她有次親眼目睹，兒子竟撿起掉在嬰兒床上的老鼠屎，並且塞進嘴巴吃下去，嚇得趕緊抱起小湯米（Tommy），衝到醫院掛急診。

《鏡報》報導，23歲的凱莉5月20日首次看見老鼠，至今已經抓到20幾隻，「我看見牠們好幾隻一起奔跑玩耍，聽見牠們在牆壁和屋頂活動」。儘管她到處設置捕鼠器、投放捕鼠藥甚至塞住所有小動物能夠鑽過的縫隙，臥室及廚房的櫃子上仍滿是老鼠屎，家具、食物、衣物甚至電線也被啃咬破壞。

凱莉發現，兒子搬新家後「經常咳嗽與生病，簡直用噴射的方式嘔吐，而且時常發燒」，她有天約凌晨1時左右過去確認孩子狀況，竟「看見他已經在吃（老鼠）大便」，不久後甚至高燒攝氏40度，嚇得抱著湯米，直奔聖赫利爾醫院（St Helier Hospital）。

Baby boy ate mouse dropping in his cot after mum forced to live in infested flathttps://t.co/YTSE1te4jX pic.twitter.com/uerYPS1foS — The Mirror (@DailyMirror) July 19, 2021

醫護人員表示，湯米受到病毒感染，經過藥物治療並住院7小時後才出院。凱莉原本睡在客廳沙發床上，讓兒子獨自睡在臥室裡的嬰兒床，但如今實在太害怕老鼠爬到湯米身上，此後總是與孩子同睡。

凱莉表示，湯米目前暫時搬回母親家暫住，健康狀況有所好轉，咳嗽症狀不藥而癒。她坦言，5月以來心理健康不斷惡化，只好尋求專業諮詢，「我只是想要待在一個我覺得乾淨，孩子也開心的地方」。

凱莉近幾周還發現，臥室其中一面牆上出現水漬，天花板上也長出橘色黴菌，但向當地住宅管理局申訴後，維修工人卻只來過一次。薩頓住房管理局發言人如今對此表示，該機構正在盡其所能，解決鼠患及潮溼問題。

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