米奇入侵！她目睹1歲兒「撿起老鼠屎」往嘴塞　崩潰直衝醫院

英國23歲媽媽帶著兒子搬入新家,此後飽受鼠患困擾。(示意圖/達志影像/美聯社)



記者吳美依/綜合報導

英國發生一起可怕事件,媽媽凱莉(Kelly Angus)帶著1歲兒子搬進位於倫敦薩頓(Sutton)的公寓,未料此後飽受鼠患困擾。她有次親眼目睹,兒子竟撿起掉在嬰兒床上的老鼠屎,並且塞進嘴巴吃下去,嚇得趕緊抱起小湯米(Tommy),衝到醫院掛急診。

《鏡報》報導,23歲的凱莉5月20日首次看見老鼠,至今已經抓到20幾隻,「我看見牠們好幾隻一起奔跑玩耍,聽見牠們在牆壁和屋頂活動」。儘管她到處設置捕鼠器、投放捕鼠藥甚至塞住所有小動物能夠鑽過的縫隙,臥室及廚房的櫃子上仍滿是老鼠屎,家具、食物、衣物甚至電線也被啃咬破壞。

凱莉發現,兒子搬新家後「經常咳嗽與生病,簡直用噴射的方式嘔吐,而且時常發燒」,她有天約凌晨1時左右過去確認孩子狀況,竟「看見他已經在吃(老鼠)大便」,不久後甚至高燒攝氏40度,嚇得抱著湯米,直奔聖赫利爾醫院(St Helier Hospital)。

