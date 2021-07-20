賽車手改當「爆乳女優」18月撈金1億　粉絲2要求讓她羞喊：好奇怪

▲26歲澳洲女優格雷西（Renee Gracie）曾是名賽車手，轉行18個月之後已爽賺1億台幣。（圖／翻攝自IG／@therenee_gracie）

記者張寧倢／編譯

澳洲26歲成人女優格雷西（Renee Gracie）曾經是職業賽車手，還靠著一身車技闖進澳洲V8超級跑車錦標賽等國際賽事，但她在2019年選擇轉戰色情產業，在成人訂閱網站「OnlyFans」上創建帳號之後，第一周就為她賺進3000美元（約新台幣84160元）的收入，而最近格雷西透露了從粉絲收到的最奇特要求。

▲格雷西擔任職業賽車手時期，看不出藏在衣服下的好身材。（圖／翻攝自IG／@therenee_gracie）



根據《每日星報》報導，格雷西2019年底開始透過在OnlyFans上出售性感照與成人影片，收取粉絲訂閱的月費，從第一周賺取的3000美元以來，不斷累積聲量，18個月後的現今已經成為澳洲最成功的女優之一，在色情產業中賺進將近400萬美元（約新台幣1.1億元）的收入。

▲格雷西改當成人女優之後收入相當豐厚。（圖／翻攝自IG／@therenee_gracie）

格雷西最近向澳媒透露，自己曾收到粉絲提出的一些奇特要求，例如，有的粉絲會希望她拍一些腋窩部位的影片，還有人要求出錢購買她的尿液。格雷西表示，「這真的很奇怪！」雖然自己有可能會拍攝關於上廁所的影片，但她不會為特定的人這麼做，也不希望東西在運送的過程中意外被打翻或灑出來。

報導指出，格雷西因為在賽車場上的特殊經歷，原本IG帳號就有大批粉絲追蹤，轉行之後更成為個人特色，讓她迅速打開知名度，但在上個月，由於她的PO文內容太過露骨，遭到包含IG在內的幾乎所有主流社交媒體封鎖，她甚至為此寫信給前總統川普，希望能加入他對谷歌與臉書提起的團體訴訟。格雷西氣憤表示，有些女孩面臨了相同處境，失去了個人帳號、粉絲追蹤數等等，只能靠投放廣告增加曝光。

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