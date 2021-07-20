美奧運選手全坐經濟艙！想升級商務艙只能靠自己「拉贊助、扣哩程」

▲美國僅提供奧運選手搭乘經濟艙，美國體操女王拜爾斯因為有贊助商安排才能升級商務艙。（圖／IG／Simone Biles）

記者王佩翊／編譯

我國東奧代表隊經濟艙爭議越演越烈，持續引發全台人民怒火，不過根據THE POINTS GUY報導，除非獲得贊助或是用自己飛行哩程折抵，大多數的美國奧運選手與奧委會成員只能搭乘經濟艙前往東京奧運，也就是說，如果想要搭乘商務艙或是頭等艙出賽，只能「靠自己的本事」。

根據THE POINTS GUY報導，東京奧運美國代表隊基本上都是搭乘美國聯合航空的經濟艙前往日本參賽，僅有部分選手會自己升級或是請贊助商升級艙等。事實上，由於每架飛機的商務艙座位有限，且美國代表隊人數眾多，就算航空公司或是訓練團隊想要讓所有的奧運選手都搭乘商務艙等，也很難實現。

不僅如此，像是奧運這樣的重大賽事，代表隊通常會搭乘包機或是由贊助商提供航班，因此就算選手想要用自己的哩程數來升級艙等，通常也沒有太多選擇。

現年24歲的美國體操女王拜爾斯（Simone Biles）是歷史上首位連續三年取得女子體操全能金牌的非裔女性。她日前就在社群平台開心PO出搭乘商務艙的認證照，而她正是因為獲得聯合航空的贊助，才能在此次旅途中升等為商務艙。

除了贊助與個人哩程外，也有部分選手會透過募款方式升級艙等。美國明尼蘇達州的北海岸體操協會（North Shore Gymnastics Association）就透過募款為該州的3名體操選手募集3萬4860美金（約新台幣97萬元）的善款，用來將座位升級至商務艙。

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