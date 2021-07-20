快訊／北市+7「北投區最多」　最新12區確診分布曝

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心20日公布新增18例本土確診，個案分布以台北市7例為最多，其次為新北市6例、基隆市3例、桃園市2例；另新增4人病逝。台北市長柯文哲下午進一步指出新增病例的分布為，北投區3個是家戶感染，其他為萬華區2例、士林區1例、大安區1例。

柯文哲說，現在疫情在趨緩之中，有兩個是居家隔離期間被攔下，其他是家戶感染，包括廣義的家戶感染，但現在為止，北市目前主要感染源為家戶感染。

柯文哲表示，有任何症狀就去急診站篩檢，北市有7家醫院提供篩檢，雖然是預約，但臨時有症狀緊急去，還是可以做，大家要提高就醫的警覺性，可以早一點把傳染鏈打掉。

另外，根據北市府依照發病日統計的最新數據，北市7月11日至7月17日共39人確診，分布為松山區1例；信義區4例；大安區0例；中山區5例；中正區3例；大同區1例；萬華區10例；文山區2例；南港區0例；內湖區5例；士林區7例；北投區1例。

7月4日至7月10日共79人確診，分布為松山區4例；信義區10例；大安區7例；中山區5例；中正區0例；大同區2例；萬華區40例；文山區4例；南港區1例；內湖區2例；士林區4例。

由於這項數據為台北市採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

▼北市20日公布最新疫情分布。（圖／北市府提供）