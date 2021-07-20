陽台「腐爛女箱屍」僅露單腳　昆士蘭檢警擬引渡男性友人受審

▲昆士蘭警方希望民眾提供更多訊息以利搜查。（圖／擷取自Queensland Police Service）

實習記者陳培鈞／綜合報導

澳洲昆士蘭州（Queensland）警方週一凌晨在布里斯本河畔一處公寓發現一具裝有屍體的金屬箱子，由於該箱子是密封的，加上屍體被布裹著，只能看見一隻腳，死者被證實是30歲的中國大陸籍女子顏瓊（Qiong Yan），警方目前鎖定死者的26歲男性友人趙揚（Yang Zhao），並計畫將其引渡至昆士蘭受審。

綜合外媒報導，顏瓊早在4月12日就在新南威爾斯州（NSW）被通報失蹤，警方周一凌晨在布里斯本的漢彌爾頓公寓（Newport Hamilton Apartments）找到一具屍體，透過顏瓊母親指認，屍體上的珠寶為女兒所有，才確認死者身分。

督察提姆（Tim Trezise）表示，屍體在密封箱裡嚴重腐爛，可能在陽台上放了至少1週，由於該箱子是密封的，加上屍體被布裹著，只能看見1隻腳。他推測，最後一次有人在公寓看到該女子，可能是2個月前。

▲發現屍體的漢彌爾頓公寓。（圖／擷取自7NEWS Australia）

新南威爾斯州警方同時以謀殺罪名逮捕居住在該州郊區的男子趙揚。督察提姆表示，漢彌爾頓公寓是趙先生租的，同時他也是死者的朋友，兩人還曾住在一起。趙揚則通過電話向警方表示，他不知道失蹤者的下落，且已有好幾個月沒見到她了。

昆士蘭地方法院週二審理此案，並希望引渡趙揚到昆士蘭受審，該案現延至週三開庭，趙揚沒有申請保釋，仍被警方拘留。督察提姆提到，若趙揚被引渡，需要接受14天的隔離，起初很難找到他，因為他不住在漢密爾頓公寓，卻還支付該公寓的房租，法醫將會對相關證據進行調查，並希望有民眾能提供更多資訊。