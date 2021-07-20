東南亞轉向不挺中國疫苗　泰國印尼改變政策！北京疫苗外交引質疑

▲ 泰國大規模疫苗接種中心。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國製新冠疫苗在亞洲防疫工作上扮演重要角色，至今已有數百萬人接種國藥（Sinopharm）或科興（Sinovac）疫苗，效力卻引發憂慮。隨著東南亞國家接連將中國疫苗排除在國家接種計畫以外，其保護力及中國的疫苗外交皆面臨質疑。

《BBC中文》20日報導，泰國12日表示，為對抗變種病毒，已接種一劑科興的民眾第二劑改打AZ疫苗，已完整接種二劑科興的醫護人員也將加打一劑不同疫苗。印尼也在12日宣布，將為已接種科興的醫護人員加打莫德納疫苗。

此外，馬來西亞日前宣布，現有科興疫苗施打完畢後將不再使用，全面改打輝瑞/BNT疫苗。菲律賓、柬埔寨等其餘亞洲國家則持續採用中國疫苗。

亞洲為中國疫苗外交重點區域，逾30國向中國購買或受贈。印尼為其中最大買家之一，訂購多達1.25億劑。新加坡國際大學中國專家莊嘉穎說明，中國急於出售或捐贈疫苗，目的是扭轉新冠肺炎最早在武漢出現的說法，並突顯其科學強國形象。

莊嘉穎進一步分析，泰國及印尼如今轉向其他疫苗，可能打破中國的成功形象，「戳破中國疫苗有效性的泡沫，並在事實上向中國技術實力提出質疑」。

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