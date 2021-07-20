她向家人要不到錢「衝樓頂腿掛外牆」　拒棄刀遭辣椒水擊潰

▲呂姓女子向家人索錢未遂，持刀與警對峙。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區38歲呂姓女子20日上午因索取金錢未遂與家人發生衝突，一時情緒失控憤而持菜刀衝上頂樓欲跳樓，警方獲報後立即到場勸阻，趁呂女分心不注意時，上前噴灑辣椒水一擁而上奪刀並將她壓制，將她強制送醫，化解這場持刀對峙危機。

▲呂女還衝上頂樓坐在圍牆上欲跳樓。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所上午接獲呂女家人報案，稱呂女毋索錢花用未果，竟持菜刀在家中大吵大鬧，希望警方到場協助。警方獲報後立即趕往現場，但呂女卻將自己鎖在房間內不肯出來，員警請呂母協助開門，一進房間就看到呂女手持菜刀坐在角落。

▲警方將情緒不穩的呂女強制送醫治療。（圖／大園警分局提供）

員警勸說的過程中，呂女情緒突然失控，持刀衝上頂樓坐在牆邊欲跳樓與警對峙，員警立即跟上並好言安撫下，呂女終於走下頂樓，但精神仍相當不穩定，不願將刀放下，員警只好趁呂女不注意時，上前噴灑辣椒水將她壓制並奪刀，過程中無人受傷，隨後由救護人員將她強制送醫。

家人表示，呂女有精神疾病長期沒有工作，經常向家人要錢花用，若拿不到錢就會情緒失控大吵大鬧，讓家人不堪其擾，所幸有員警及時到場協助，才沒發生其他意外，很感謝警方的幫忙。

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