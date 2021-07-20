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阿富汗總統府外遭火箭攻擊！「連3轟天巨響」濃煙狂竄　官員嚇呆

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗總統府附近稍早傳出遭至少3枚火箭攻擊，現場竄出黑色濃煙。由於20日正值伊斯蘭重要節日「忠孝節」（Eid al-Adha），事發時眾多官員在總統府外參加紀念儀式，總統甘尼（Ashraf Ghani）也正準備發表談話，所幸未有人員傷亡。

當地媒體畫面可見，官員們正準備跪拜時，連續3枚火箭落下，發出驚天巨響，但僅一名官員明顯受到驚嚇，不斷來回張望，其餘官員則絲毫不受影響，專心參與儀式。據悉當時甘尼在總統府內，距離火箭落下地點很遠。阿富汗內政部發言人斯坦尼克扎伊（Mirwais Stanikzai）說明，火箭落在重兵防守的宮殿外，沒有人受傷。

《華盛頓郵報》指出，這起襲擊發生於美國及北約（NATO）撤軍阿富汗之際，增添緊張情緒。外界推測，此次攻擊的目的為引發不安，而非造成破壞，目前無人宣稱負責。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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