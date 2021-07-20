學生「拒打疫苗」提訴訟！　美法官力挺印第安納大學規定

▲美國印第安納大學要求學生與教職員工必須在秋季開學前接種疫苗，引發該校學生提起訴訟。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國印第安納大學要求學生與教職員工必須在秋季開學前接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，引發該校學生提起訴訟。如今這項強制施打疫苗令獲得聯邦法官裁決支持。《法新社》報導，印第安納州南本德法院（South Bend court）法官萊希蒂（Damon Leichty）作出的裁決，仍可一路上訴到最高法院。

在8名學生提出的訴訟中，法官拒絕終止印第安納大學（Indiana University）為準備恢復上課，而在8月1日到15日實施的新的健康規範。新規定要求9萬名學生與4萬名教職員工必須接種疫苗，但允許宗教或醫療因素豁免施打。

萊希蒂在這長達100頁的判決書中寫道，美國憲法允許學生「基於身體自主權拒絕不想要的醫療」，但同時也「允許印第安納大學為公共健康合法利益採取合理和正當的疫苗接種要求」。萊希蒂說，提起訴訟的8人中有6人已因宗教理由而豁免施打疫苗，但他們不想戴口罩或遵守社交距離規範。

美國推行疫苗施打計畫已有很大進展，然而近幾週開始停滯。已有約68%成年人施打第一劑，但區域間差異頗大。反疫苗與美國國內政治分歧有相當大的關聯性，右翼族群對疫苗的敵意更加明顯，尤其是前總統川普的支持者。

幾個保守派團體，像是學生組織「轉捩點」（Turning Point），發起了一個反對強制接種疫苗的運動，並支持在全美各地提起訴訟。各地大學也有不同立場，目前約有500所大學要求學生或教職員工必須施打疫苗。

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