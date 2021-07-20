英首相強生被爆「拒絕封城」　寧願病毒席捲全國：染疫能活更久

▲英國首相強生（Boris Johnson）被爆料曾經駁回封城的提議。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國首相強生（Boris Johnson）被他的前顧問爆料，去年秋季病例開始激增，強生曾經駁回再次恢復封鎖的政策，因為他認為死於新冠肺炎的患者都是80歲以上的老人，還在訊息裡說「感染新冠肺炎會活得更久。」

首相強生的前首席顧問卡明斯（Dominic Cummings）接受BBC訪問表示，2020年秋天病例增將，強生卻不願意重新實施防疫封鎖，因為他認為染疫死亡的都是超過80歲的老人，他還跟卡明斯說自己再也不會對「醫療系統不堪負荷」的這類警告買單，強生希望讓病毒席捲英國，而不是下令封城然後破壞經濟發展。

卡明斯表示，去年秋季會議中除了他和強生之外，還有英國首席科學顧問與英格蘭首席醫療官，兩人建議從9月中旬開始推動更嚴格的封鎖措施，但遭到強生駁回稱，「不，不，不，我不會這麼做的。」隨著每天死亡人數上升至超過100人，工黨黨魁斯塔摩（Keir Starmer）曾於10月13日呼籲實行2到3周「斷路器式」的封鎖來阻斷傳播鏈，也未被政府採納。

▲強生被爆料曾經傳訊息稱，如果染疫就能活得更久。（圖／路透）

卡明斯向BBC爆料，一則強生10月15日發送的WhatsApp訊息紀錄顯示，染疫死亡的患者年齡中位數，男性介於81、82歲，而女性則為85歲，這超過了預期壽命，「 所以感染新冠肺炎，可以活得更久」強生還寫道，60歲以下確診者幾乎沒有人住院，這些人都活了下來，「各位，我想我們可能需要重新校準，英國80歲以上長者最多有300萬人，這表示我們不用執行全國範圍的封城。」

據報導，英國政府最終於10月30日宣布英格蘭封鎖4周，並聲稱是為了保護醫療體系運作所需的行動，因為有數據顯示，如果不採取強硬行動，死亡人數可能會達到每天數千人。此外，卡明斯還提到，去年3月18日，強生在首相辦公室有工作人員隔離的情況下，還相當堅持要去探望93歲的英國女王，當時卡明斯嚴正阻止，「你不能去見女王，如果你把病毒傳給她，導致女王染疫逝世，該怎麼辦？你不能冒這個險，這完全是瘋狂的想法。」強生才說自己沒有考慮周全。

報導指出，白金漢宮拒絕置評，唐寧街則否認曾發生這些事件，一位唐寧街發言人說，自疫情開始大流行以來，首相在最佳科學建議的指導下，採取了必要的行動來保護人民的生命與生計，他領導的政府在歐洲開展了最迅速的疫苗接種工作，透過暫時解雇方案挽救了數百個工作崗位，並且透過先後3次的全國封鎖防止醫療系統崩潰的發生。

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