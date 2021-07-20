新北藝文場館「5館1園室內開放」　7／22起線上預約措施一次看

▲新北藝文場館微解封「5館1園室內開放」。（圖／Facebook／淡水古蹟博物館）

記者林育綾／綜合報導

新北市宣布藝文場館逐步微解封，7月13日開放部分室外空間後，將於7月24日起開放「5館1園」室內空間，22日起採「線上預約」。而圖書館仍持續閉館中，但持續提供線上預約、定點取書與閱讀便利包等服務，單週借閱冊數達3萬多本，相當踴躍。

新北市文化局表示，根據13日起開放戶外空間第一週的統計情形，週間每日參觀總人數約為910人，遇周末六、日連續假期，遊客人數明顯比平日增加，各博物館以及藝文園區總參觀人數單日約為3100人，板橋放送所及斬龍山遺址公園，每日也有將近100人次參觀，遊客數量雖增加，但參觀秩序十分良好，民眾都能配合各場館的防疫相關措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲此波開放「5館1園」包括十三行博物館。（資料圖／記者彭懷玉攝）

因應疫情趨緩，新北藝文場館將於7月24日起逐步開放室內空間，此波開放「5館1園」包括：鶯歌陶瓷博物館、十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館、國定古蹟林本源園邸，部分室內空間開放民眾入館參觀。

每日將開放3梯次，採線上預約制，7月22日起受理申請，預約方式民眾可至新北市文化局官網或各藝文場館網站查詢。此外，開放區域也實施容留降載、實聯制、一律佩戴口罩、測量體溫，園區內也禁止飲食。

而圖書館雖持續閉館，但秉持休館不休息的原則，持續提供線上預約、定點取書、閱讀便利包等服務，目前線上申請相當踴躍，單週預約取書人數為15,839人，借閱冊數達32,324本，閱讀便利包發送數量為4141份。

為了提供民眾更優質與安全兼顧的藝文欣賞環境，各場館除了加強環境清消次數、增設室內座位空間隔板外，更增添第一線服務人員護目鏡及面罩等雙罩防護、服務台加裝防護簾等措施，在疫情尚未停歇的狀況下，做好最周全的準備。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來