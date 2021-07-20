文在寅表達強烈遺憾！青瓦台解釋「取消訪日」原因：盼日本記取教訓

▲南韓與日本進行檯面下的溝通工作，然而最後兩國元首峰會卻仍宣告破局。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日媒《讀賣新聞》原本才於昨（19）日上午透露，南韓總統文在寅確定將於出席東京奧運開幕式之際會晤日本首相菅義偉；然而南韓青瓦台卻於下午發布消息，表示文在寅經反覆思考後，決定取消訪日行程，無疑投下一枚震撼彈。青瓦台今（20）日表示，其實文在寅對該決定感到遺憾，盼能在任內成功舉行日韓元首會談。

根據韓媒《紐西斯通訊社》報導，青瓦台國民溝通首席朴洙賢（박수현）於20日上午接受電台TBS時事節目專訪時透露，文在寅其實對最後取消訪日的決定感到相當可惜，且對於會晤菅義偉有著強烈意志，盼雙方能在現有成果下持續展開檯面下的協商，舉辦兩國外長會談，並爭取務必在文在寅卸任前舉行日韓元首峰會。

▲南韓青瓦台國民溝通首席朴洙賢。（圖／達志影像）

朴洙賢解釋最後訪日行程破局原因，「韓日針對現有兩國之間爭議問題上的立場，雖在最後一度拉近距離，但若要作為外交成果發表恐仍有不足，加上在最後發生了讓國內民眾難以接受的變數，我們不能忽視國民眾（憤怒）的情緒，這也是不爭的事實。」

朴洙賢所指的變數，即為日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚於15日在與韓媒JTBC的午餐聚會上，評論文在寅的態度為「自慰」。相馬弘尚當時表示，「日本政府根本沒有太多時間去聚焦在日韓問題上，只有文在寅總統在那邊唱獨角戲、搞心理戰，文在寅很顯然地是在『自慰』（masturbation）！」

朴洙賢最後表示，日本政府不斷將兩國檯面下的協商結果洩漏給特定媒體，以此達成操縱輿論等目的。他向日本政府警告，「希望日本此次能深知，操縱特定媒體洩漏消息，恐怕會對雙方的實務會談產生不利的影響。」

▲南韓奧運選手在選手村外牆掛上改編自朝鮮時代抗日名將李舜臣名言的橫條，「臣背後還有5千萬國民的支持」，遭到日本右翼、反韓團體手持旭日旗與擴音器抗議。（圖／達志影像）

日媒《朝日新聞》指出，此次日韓兩國在最後的協商中破局，其根本原因在於雙方對元首峰會抱持不同的態度，韓方期望藉由此次訪日會晤菅義偉，解決二戰慰安婦與非法徵用勞工判決問題、福島核廢水排放等爭議，並期盼日本撤回對南韓的半導體原料嚴格出口管控限制；而日方則希望將來訪的文在寅一視同仁，秉持每一位國家元首會晤時間控制在15分鐘以內的原則。

►文在寅不去東奧了！ 日韓峰會確定破局

►嘲諷「文在寅自慰」！日駐韓大使深夜急致歉...南韓民眾氣炸

防曬界霸主！安耐曬「高效防曬露」超殺價來了