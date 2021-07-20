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才剛登頂完封世界第一！韓「無指登山家」下山墜冰隙...生死未卜

▲▼南韓「無指登山家」金洪彬日前完成布洛阿特峰登頂後，不幸遇難，生死未卜。（圖／翻攝自光州市長李庸燮臉書）

▲南韓「無指登山家」金洪彬日前完成布洛阿特峰登頂後，不幸遇難，生死未卜。（圖／翻攝自光州市長李庸燮臉書）

記者羅翊宬／綜合外電報導

現年57歲的南韓「無指登山家」金洪彬（김홍빈）是全球首位完登喜瑪拉雅山14座山峰的身障人士，原本18日才宣告登上世界第12高峰的布洛阿特峰（海拔8051公尺），不料卻在下山時遇難，儘管俄羅斯搜救隊前來支援，卻還是在搜救時繩索鬆脫、墜入冰隙，目前仍生死不明。南韓總統文在寅指出，巴基斯坦當地甚至有報導指出其已死亡，不過目前消息仍相當混亂。

根據《韓聯社》、《News1》報導，金洪彬隸屬於光州山嶽聯盟，該聯盟透露，金洪彬原本才於當地時間18日下午4時58分成功登上布洛阿特峰，宣告正式完成喜瑪拉雅14座8000公尺以上山峰的登頂創舉。

然而金洪彬下山時，卻在海拔7900公尺處遇難，意外失足墜入冰隙，於上午9時58分透過衛星電話求救，在第4營區待命的俄羅斯搜救隊獲報後立刻於上午11時抵達現場救援，豈料在將金洪彬拉上來的過程中，繩索不慎鬆脫，導致金洪彬再度墜入冰隙中。

南韓外交部表示，該地正好是巴基斯坦與中國的交界，已透過駐外使館與巴基斯坦協商，巴國同意於20上午派遣直升機前往現場救援，不過因為金洪彬失蹤處為山頂附近，因此展開搜救前須先觀測氣候變化；另外，目前正與中國當局協商中。

▲▼金洪彬日前宣布完成布洛阿特峰登頂。（圖／達志影像）

▲金洪彬日前宣布完成布洛阿特峰登頂。（圖／達志影像）

金洪彬1964年生於全羅南道高興郡，從高中時期就熱愛登山，大學時期進入登山社，為追求能完成高山登頂，他遠離菸、酒，還不斷研磨騎乘自行車、溜冰，豈料1991年在登上德納利峰（海拔6168公尺，北美最高峰）時卻不幸手部產生嚴重凍傷，最後失去10根手指頭、甚至得截去手腕。

即便面臨人生重大挫折，金洪彬卻懷抱著希望，陸續登上白頭山（長白山）與漢拏山，2006年首次成功登上加舒爾布魯木II峰之後，短短15年內陸續完成登頂喜瑪拉雅14座8000公尺以上高峰。他在部落格上寫道，雖失去10根手指，卻還是能憑藉自己的意志力完成登頂，相信國民們也能克服此次的新冠疫情。

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