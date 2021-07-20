疫苗混打傳死亡！韓52歲警接種「AZ＋輝瑞」　3天後倒臥客廳不治

▲南韓今年4月起安排開放警消等職業施打新冠疫苗。（示意圖，非當事人／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球新冠疫苗供應短缺，就連國內都熱衷討論不同廠牌的疫苗是否該「混打」，然而日前南韓卻傳出，一名50多歲的警官在施打完AZ、輝瑞共2劑疫苗後，才短短3天內便被家屬發現在客廳昏倒，送醫後宣告不治。

根據《韓聯社》、《News1》報導，南韓慶尚北道漆谷警察署今（20）日表示，一名在龜尾警察署安東派出所的52歲A姓警衛（主任），於該日凌晨2時被家屬發現昏倒在漆谷郡北三邑公寓住處的客廳，在向警方報案後緊急送往順天鄉醫院，卻還是於凌晨3時18分死亡。

報導指出，A姓警衛今年4月28日才接種第1劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，7月17日接種輝瑞做為第2劑，不料之後卻出現頭痛、發冷等副作用。家屬與同事皆表示不敢置信，認為A姓警衛生前身體健康。

防疫當局表示，將預定明（21）日為A姓警衛進行相關解剖驗屍工作，以釐清確切死亡原因。

根據南韓防疫當局在官網上公佈的數據，截至20日0時為止，南韓共有1629萬1956人接種第1劑疫苗，全國接種覆蓋率為31.7%；完成第2劑疫苗接種者則為661萬3294人，占全國總人口比率為12.9%。另外，南韓20日上午9時30分通報新增1278例確診，為連續2周單日新增病例破千。

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