重大研究！美發現「超級抗體」能對抗所有新冠病毒　連SARS也能治

▲NEXU Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

國際權威科學期刊《自然》（Nature）於14日刊載一項研究指出，科學家們發現一種「超級抗體」，不僅可以對抗多種新冠病毒的變異株，還能對抗其他密切相關的冠狀病毒，這項全新發現可能有助於開發更廣泛的疫苗與治療方法。

根據《自然》發表的論文，研究主要作者是來自西雅圖的福瑞德哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer ​​Research Center）的生物化學專家斯塔爾（Tyler Starr），他與研究人員從感染新冠病毒（SARS-CoV-2）或SARS冠狀病毒（SARS-CoV）的患者身上，分離出12種抗體，這些抗體能依附在病毒棘蛋白受體結合域中，研究人員列出新冠病毒與變異株上的數千個突變，藉此測試抗體能否有效中和這些屬於「乙型冠狀病毒支系B」（Sarbecovirus）分類下的的各類病毒。

結果發現，其中一種名為「S2H97」的中和抗體能夠瞄準並依附在所有實驗中列出的病毒受體結合域上，斯塔爾說，「它被我們稱為最酷的一種抗體」。團隊針對「S2H97」進一步研究顯示，它能將找出病毒結合域上一個以前看不見且隱藏得很好的區域，只有在與人體細胞受體結合時才會從結合域彈出的區域，防止病毒傳播，這也是為何這種「超級抗體」S2H97能夠廣泛對抗乙型冠狀病毒支系B下的新冠肺炎與SARS等病毒的原因。

另外，研究中的其他11種抗體也能有效對抗多種病毒，但只要抗體針對原始的新冠病毒株（SARS-CoV-2）越精準、有效，就代表它能中和的病毒結合域範圍越小，像「S2H97」這樣能使多種病毒失效的抗體針對的則是那些在病毒進化之後，依舊不會改變的關鍵結合域部分。加拿大薩省大學病毒學家班納吉（Arinjay Banerjee）說，S2H97將有助於開發疫苗、治療方法，讓人類做好準備對抗下一種人畜傳染的冠狀病毒。

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