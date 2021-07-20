奧運選手搭經濟艙「真的很嚴重？」　網指1關鍵氣到最高點：不知恥

▲戴資穎。（圖／翻攝自instagram／tai_tzuying）

記者曾筠淇／綜合報導

東京奧運中華代表團19日赴日備賽，怎料包含世界球后戴資穎在內的選手們，居然全坐經濟艙，而代表團長官及總教練則坐商務艙。就有網友好奇，奧運選手搭經濟艙被大票人罵翻，「這個事情真的很嚴重嗎？」貼文曝光後，立刻引發熱議，也有網友指出最氣、最不能接受的關鍵點。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「奧運選手搭經濟艙真的是國恥嗎」為題發文，提到因為奧運選手搭乘經濟艙，所以大票人全罵翻，結果後來又爆出選手住設備普通的平價飯店，大家更是氣到最高點，「所以這個事情真的很嚴重嗎？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「齁需要商務艙可以早點說齁，不要太不滿」、「花大錢不知去哪，並且講了幾年X話還不知恥」、「代表國家比賽為何不能搭高級一點」、「而且經費不夠應該全體一起省吧，同行的官員還是有人坐商務」、「今天戴出去是代表國家」、「我只問一句，官員坐哪住哪」。

▲網友反應。（圖／翻攝自PTT）



其中，就有網友點出關鍵，「是欺騙百姓」、「要嘛就說防疫考量，所以大家都搭經濟艙，結果還是官員爽，選手吃土，再加上跳票，臉被打爆剛好」、「誠信問題吧」、「沒有誠信」、「嘴巴說說而已」、「當初自己說的沒做到，不能酸嗎」、「不該亂開支票」、「奧運選手坐經濟艙沒關係，但是承諾讓人搭商務艙，結果沒做到」、「承諾就要做到啦」。

教育部長潘文忠去年3月備詢時曾提到，「東奧會高規格防疫，選手和教練都會搭商務艙前往參賽。」結果最後選手們卻搭經濟艙，因此戴爸就表示，「每個人體質不一樣，卻沒有被事先告知搭經濟艙，被騙的感覺很不舒服。」戴資穎也在IG上表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」