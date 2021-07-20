台灣再贈巴西戈亞斯州15萬片口罩！　州長夫人：兩國人民心手相連

▲台灣再贈巴西戈亞斯州15萬片口罩。（圖／翻攝自推特／@Lincoln_Tejota）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電

中華民國駐巴西代表張崇哲日前至當地中西部戈亞斯州（Goiás），與州長夫人賈欣雅（Gracinha Caiado）共同主持15萬口罩捐贈儀式。

戈亞斯副州長泰久塔（Lincoln Tejota）辦公室代表、州政府志工組織OVG等相關單位代表30餘人列席參加這項16日舉行的捐贈儀式。

O enfrentamento à pandemia do Covid-19 é uma luta mundial e a cooperação internacional é muito valiosa. Estou muito grato pela parceria entre nosso governo e Taiwan, que com certeza, vamos estreitar ainda mais. Agradeço também ao apoio do Centro de Pesquisa Internacional. pic.twitter.com/HANkiltgUK — Lincoln Tejota (@Lincoln_Tejota) July 16, 2021

張崇哲應邀致詞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，台灣防疫成功獲得世界稱讚，2020 年已向世界80多個國家捐贈5400萬片口罩，其中包括巴西，展現「台灣可以幫助」的精神。

繼去年捐贈戈亞斯州7萬片口罩後，因巴西第3波疫情嚴峻，台灣決定再度捐贈15萬片口罩，盼能協助當地對抗疫情，早日恢復正常生活。

張崇哲強調，台灣素有「亞洲之心」的稱號，而戈亞斯州因地理位置亦有「拉丁美洲之心」的稱號，此項捐贈代表兩國人民心手相連，互助合作的精神。

戈亞斯州長夫人賈欣雅感謝台灣持續捐贈，並稱在疫情嚴重之際，台灣發揮同舟共濟精神，令人感動，所捐贈口罩將分發給相關機構及貧民使用，盼望兩國持續心心相印，攜手合作。

根據巴西代表處，戈亞斯州人口約700萬，面積340 萬平方公里，環繞巴西利亞聯邦特區，地位猶如台灣的新北市，是重要農產生產區，工商服務業亦十分發達，該州玉米第3大出口國為台灣，雙方均有持續加強工商往來交流意願。

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